Eine Leiche im Schokolade-Bottich, Burgtheater-Stars in Spiellaune und eine Sängerin, die aus der Torte springt: Im Rabenhof Theater wird Literatur zur rasanten Bühnen-Show. Angelika Hager alias Polly Adler präsentiert ihren ersten Kriminalroman gemeinsam mit Stefanie Reinsperger, Sebastian Wendelin und Sona MacDonald. Ein ebenso scharfzüngiges wie höchst vergnügliches Kulturereignis.

Opernball-Chaos und eine Schoko-Leiche

Mit „Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade“ schickt Angelika Hager ihre legendäre Kultfigur mitten hinein in Wiens Hochglanzwelt. Schauplatz ist der Opernball, jener gesellschaftliche Ausnahmezustand, in dem Eitelkeiten, Machtspiele und Absurditäten besonders schön aufeinandertreffen.

Was als letzter Ball einer berühmten Society-Kolumne beginnt, endet im handfesten Skandal. Eine Influencerin treibt tot im Schokolade-Bottich, ein Bienenschwarm sorgt für Panik und nichts ist mehr so süß, wie es scheint. Der Roman ist Krimi, Satire und Gesellschaftsstudie zugleich – bissig, temporeich und unverkennbar Polly Adler.

Burgtheater-Power trifft Krimi-Performance

Für die Bühnenfassung holt sich Angelika Hager prominente Unterstützung. Stefanie Reinsperger und Sebastian Wendelin, eines der markantesten Duos des Burgtheaters, lesen, spielen und zelebrieren den Text als fulminante Performance. Pointen sitzen messerscharf, Figuren werden in Sekunden lebendig: vom sexsüchtigen Spitzenpolit-Personal über Callboys bis zu hysterischen Ballmüttern.

Musikalisch gekrönt wird der Vormittag von Sona MacDonald, die mit kraftvoller Stimme und augenzwinkernden Songs den Irrsinn kommentiert. Dass sie dabei sprichwörtlich aus einer Torte springt, versteht sich bei diesem Abend fast von selbst.

Der perfekte Appetizer für den Opernball

Diese Lesung ist ein Fest für Polly-Adler-Fans, Krimiliebhaber und alle, die Wiener Gesellschaftskomödien schätzen. Sie ist bissig, politisch unkorrekt, elegant und hemmungslos unterhaltsam. Genau das, was man sich als kulturellen Appetizer vor dem Opernball wünscht.

„Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade“

1. und 8. Februar 2026, jeweils 11 Uhr

Rabenhof Theater, 1030 Wien

Tickets unter www.rabenhoftheater.com