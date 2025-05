Pop-up-Küche gratis & kreativ: Gesund genießen im Park

Die Wiener Gesundheitsförderung (WiG) lädt zum Mitkochen ein: Bei der Pop-up-Küche der WiG dreht sich alles um gesunde Ernährung – kostenlos, draußen und für alle in vielen Wiener Bezirken!

Einfach vorbeikommen, mitkochen, genießen: Das ist die Idee hinter der mobilen Pop-up-Küche der Wiener Gesundheitsförderung (WiG). Ab 4. Juni geht es weiter mit den beliebten Mitmach-Aktionen rund ums Thema gesunde Ernährung. Die Veranstaltungen finden in verschiedenen Wiener Parks statt, offen für alle Altersgruppen, ohne Anmeldung und völlig kostenlos. Mit dabei: erfahrene Community-Köche, viele alltagstaugliche Rezepte und jede Menge Inspiration.

Gesundes ganz unkompliziert erleben

Die Initiative „Gesundheit erleben – einfach mitmachen!“ bringt wortwörtlich Bewegung in das Thema Ernährung. In entspannter Atmosphäre mitten im Grätzl wird geschnippelt, gekocht und natürlich auch verkostet. Im Mittelpunkt stehen einfache, gesunde Speisen, die man mit wenigen Zutaten selbst nachkochen kann. Und das Beste: Wer möchte, kann direkt mit anpacken oder sich einfach zurücklehnen und den Profis beim Kochen zusehen. Die erfahrenen Community-Köche der Caritas Wien vermitteln nebenbei auch viel praktisches Wissen zu Lebensmitteln und deren Zubereitung.

Bezirks-Tour: Kostenlos und offen für alle

Einige Bezirke kamen schon in den Genuss gesunder Gerichte zum Selbermachen, nun tourt die Pop-up-Küche in den nächsten Monaten auch durch die Landstraße, Alsergrund, Wieden, Mariahilf, Neubau und die Leopoldstadt. Ob alleine oder gemeinsam, mit Freunden oder Familie – das Angebot richtet sich an alle, die Lust haben, sich genussvoll mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Damit man auch in Übung bleibt und neues Wissen verinnerlichen kann, gibt es die Rezepte auch zum Mitnehmen für Zuhause.

Ernährung zum Angreifen – ganz ohne Hürden

Worum es geht? Um die Freude an gutem Essen, darum, neue Ideen zu entdecken, ganz ohne Vorwissen oder Verpflichtung. Keine Anmeldung, keine Kosten, keine Berührungsängste. Einfach auftauchen, mitmachen, probieren. „Wir möchten gesunde Ernährung direkt in den Alltag der Menschen bringen – niederschwellig, praxisnah und mit viel Spaß“, sagt Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG. Wer neugierig geworden ist, findet alle Termine und Details online unter wig.or.at/termine – und vielleicht auch das nächste Lieblingsrezept gleich vor Ort.

