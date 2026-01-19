Der Präsident des Juristenverbands, Dr. Alexander T. Scheuwimmer, und Ballkomitee-Leiter Mag. Reinhard Hohenegger präsentierten bestens gelaunt die Highlights des bevorstehenden Abends. Gastgeber Hans Peter Soller und Katharina Kreiner vom Le Méridien verwöhnten Medienvertreter:innen und Gäste mit einem opulenten Frühstück.

„Wir wollen Geschichten erzählen, die den Menschen Freude bringen.“

…betonte Scheuwimmer. Das Motto „Valentinstag“ ziehe sich heuer konsequent von Plakat bis Dekoration – zahlreiche rote Herzen sollen die Hofburg in einen „Palast der Liebe und Freundschaft“ verwandeln.

Glamouröse Eröffnung & starke Stimmen

Für die feierliche Eröffnung hat sich das Ballkomitee etwas Besonderes einfallen lassen: Kammersänger Clemens Unterreiner wird die Arie „Dunkelrote Rosen“ aus Karl Millöckers Operette „Gasparone“ darbieten. Ein Vorgeschmack, der laut künstlerischer Leiterin Prof. Marika Lichter „schon jetzt Lust auf den Abend macht“.

Auch bei der Mitternachtseinlage bleibt der Ball am Puls der Zeit. Ganz im Zeichen des Eurovision Song Contest präsentiert die junge Tirolerin Kayla Krystin ihren ORF-Bewerbssong „i brenn“. Danach sorgt niemand Geringerer als ESC-Legende Johnny Logan für Gänsehautmomente.

Tradition trifft auf Neuheiten

Neben den modernen Highlights bleiben selbstverständlich die traditionsreichen Elemente des seit 1811 bestehenden Balls erhalten:

– feierliche Eröffnung durch das Elmayer-Jungdamen- und Jungherrenkomitee

– Einzug der Ehrengäste

– Mitternachtsquadrille

– klassische Walzerklänge

Ein besonderes Detail sorgte bereits beim Pressefrühstück für Begeisterung: Das von Designerin Leonie Baumgartner entworfene Krönchen für die Debütantinnen. Ebenso begehrt: die Schneekugel für den Ball 2026.

Viel Musik für jeden Geschmack

In der Hofburg soll es auch musikalisch bunt zugehen.

Festsaal: Carl-Michael-Ziehrer-Orchester & Pepe Allstar Band

Zeremoniensaal: Cremisa

Metternichsaal: Latino-Rhythmen mit der Carla-Natascha-Band

Rittersaal: „Sie ist ’ne Diva“

Geheime Ratstube: Clemens Schaller Duo

Campari Bar: DJane Mel Merio

Forum: traditionelles Justizclubbing mit den Richter-DJs Waldi & Wolf

Im Foyer lädt das LexisNexis Café Valentine zur Einstimmung ein – mit Walzermädchen und Fotowall samt Rosenbogen.

Von Karaoke bis Anime: Ein Ball voller Überraschungen

Zum abwechslungsreichen Rahmenprogramm zählen heuer u. a.:

– ein Salsa-Workshop mit Marie José Vallas & Enrique Guerrero

– eine beliebte Karaoke-Bar

– der Heurige powered by MANZ

– eine eindrucksvolle Ausstellung von Hotehama, die unter dem Titel „Vienna Anime Masquerade“ einen Einblick in die Welt der Manga-Kultur gibt