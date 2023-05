Probleme am Computer? Liesinger Schüler helfen!

Bei den Kulturtagen des RGORG 23 in Liesing hatte die 7C des Informatikzweigs die Gelegenheit, Schüler anderer Klassen Computerkenntnisse zu vermitteln. Nun haben sie beschlossen, einem größeren Kreis von Menschen dieses Angebot zu machen.

In der heutigen digitalen Welt sind Computer und das Internet zu wichtigen Werkzeugen geworden, um mit anderen zu kommunizieren, Informationen zu finden und verschiedene Aufgaben zu erledigen. Nicht jeder ist mit diesen Technologien ausreichend vertraut oder hat möglicherweise Schwierigkeiten, sie zu nutzen. Die Schüler des RGORG 23 in der Anton-Krieger-Gasse geben ab jetzt Computerhilfe. Sie bieten Hausbesuche an und unterrichten dabei stundenweise alle Interessenten, die eine solche benötigen.

20 Euro pro Stunde

Diese Schüler haben etwas für das Leben gelernt und dieses Wissen setzen sie jetzt auch praktisch um. Sie nutzen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse, um bei allen Computerfragen und -problemen behilflich zu sein. Ganz gleich, ob man Schwierigkeiten hat, seinen Computer einzurichten, mit E-Mail und sozialen Medien umzugehen, Dateien zu speichern oder im Internet zu surfen.

Sie verrechnen pro Stunde 20 Euro. Interessenten melden sich bitte telefonisch Tel. 0699 19 23 59 75 oder per E-Mail: n-netsch@gmx.at