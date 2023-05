Sozialmärkte: Nachfrage ist um 40 Prozent gestiegen

Die Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot bei den Wiener Sozialmärkten. Daher will der heutige Tag der Lebensmittelrettung darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, Verschwendung zu reduzieren und bedürftigen Menschen zu helfen. Der Samariterbund Wien lädt dazu ein, Lebensmittel zu retten und zu spenden.

Fünf Sozialmärkte betreibt der Samariterbund in der Bundeshauptstadt, er spielt damit seit vielen Jahren eine entscheidende Rolle bei der Sicherung und Rettung von Lebensmitteln. Angesichts der aktuellen Preissteigerungen sind immer mehr Menschen nicht in der Lage, ihren täglichen Einkauf im Supermarkt zu bewältigen und sind daher auf diese Sozialmärkte angewiesen. „In den letzten Monaten ist die Nachfrage um 40 Prozent gestiegen“, erklärt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien. „Das Bewusstsein für die Problematik der Lebensmittelsicherheit und -verschwendung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

Sozialmärkte: Samariterbund sucht Spender

Der gestiegene Bedarf erfordert auch mehr Waren. „Unsere Essensretter holen die Lebensmittel jeden Morgen von unseren Partnern und Sponsoren im Handel, aber auch direkt von Produzenten, Landwirten und der Gastronomie ab. Trotzdem übersteigt die Nachfrage in unseren Märkten das Angebot. Wir sind daher ständig auf der Suche nach neuen Sponsoren und Unterstützern“, sagt Georg Jelenko, Projekteiter der Samariterbund-Sozialmärkte. Der Samariterbund Wien lädt daher sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen dazu ein, Lebensmittel zu retten und zu spenden. Gesucht werden Lebensmittel aller Art, vor allem frisches Obst und Gemüse, aber auch originalverpackte Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten ist.

1.200 Tonnen Lebensmittel gerettet

Allein im Vorjahr konnten durch die Samariterbund-Sozialmärkte insgesamt 1.200 Tonnen Lebensmittel gerettet und dadurch rund 100 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Damit erfüllen die Sozialmärkte auch eine wichtige ökologische Funktion.

Hier kann gespendet werden:

Lebensmittelspenden können von Montag bis Freitag zu den jeweiligen Öffnungszeiten (9 bis 14 Uhr) direkt in den Sozialmärkten des Samariterbundes abgegeben werden.