Rad-Demo: Liesinger radeln für Mauer

„Es ist Zeit für neue Radwege in Mauer“, findet PRO23 und ruft zu einer gemeinsamen Fahrrad-Demo auf um ihrem Anliegen die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen. Am 21. April um 7 Uhr früh treffen sich Gleichgesinnte dazu im Maurer Park hinter der Kirche in Liesing.

„Immer noch gibt es keine sichere Möglichkeit mit dem Fahrrad vom Maurer Zentrum zu den Schulen St. Ursula und Bendagasse zu gelangen“, kritisiert PRO23 Obmann Bezirksrat Ernst Paleta. Er schlägt daher einen neuen Radweg vom Maurer Hauptplatz nach Speising vor. Durch den Anschluss an den schon bestehenden Radweg im Hietzinger Teil der Speisinger Straße könne man so außerdem bis zur S-Bahn in Speising gelangen.

Als Vater von vier Schulkindern forciert auch PRO23 Vorstandsmitglied David Maier diesen Vorschlag. Ihm zufolge betrifft das Thema aber nicht nur Schulkinder. „Gerade in Zeiten der Klimakrise wird das Fahrrad immer mehr zum Alltagsverkehrsmittel. Viele Menschen haben allerdings Angst, auf allgemein genutzten Straßen zu radeln, vor allem wenn es keine 30 km/h Beschränkung gibt“, erläutert Maier. Ihrem Anliegen wollen sie jetzt die nötige Aufmerksamkeit verschaffen.

Rad-Demo geplant

Dem PRO23 Vorschlag zufolge soll der zukünftige Radweg in der Speisinger Straße auf der Maurer Seite, hauptsächlich entlang des Gehsteigs geführt werden und in der Franz Asenbauer-Gasse auf der Seite der geraden Hausnummern. In der Peterlinigasse soll eine der Fahrspuren zum Radweg werden. „Direkt an diesem Radweg liegen die Waldorf-Schule, Karl Schubert-Schule, die Adolf Lorenz-Schule, die Schulen Bendagasse/Peterlinigasse und St. Ursula. Ebenso den Kindergarten St.Erhard – Mauer. Rund 200 Meter nach dem Übergang „unseres“ Radwegs in den Hietzinger Radweg befindet sich die HAK Maygasse.“, so Paleta.

Wer diese Forderung unterstützt, kann dies am 21. April zeigen. Treffpunkt zur großen Fahrrad-Demo unter dem Motto „Wir radeln für Mauer“ ist um 7 Uhr im Maurer Park hinter der Kirche. Los geht es dann gemeinsam um 7. 15 Uhr nach St. Ursula, wo auch die Abschlusskundgebung stattfindet.