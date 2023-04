Radhighway Süd: Lückenschluss in Favoriten

Seit dem Start der Mega-Radwegoffensive im ­letzten Jahr wurden 17 Kilometer neue Rad­infrastruktur in Wien geschaffen und auf den Weg gebracht. Heuer wird das sogar noch übertroffen – und davon profitiert neben der Donaustadt auch der 10. Bezirk.

Die Radweg-Offensive 2023/24 bringt dem 10. Bezirk insgesamt 3,8 Kilometer neue und bequeme Radwege. Damit werden wichtige Lücken geschlossen. „In Favoriten ent­stehen insgesamt 3,8 Kilometer neue, sichere und bequeme ­Radwege“, freut sich Favoriten-Vorsteher Marcus Franz.

Radhighway Süd

(C) Mobilitätsagentur Wien

In der Herndlgasse entsteht ein neuer Radweg. Dieser zentrale Lückenschluss ist der Schluss-Teil im Favoritner Radhighway Süd. Künftig wird man durchgehend vom Hauptbahnhof – ­sicher und bequem auf einem Zweirichtungsradweg – nach Niederösterreich gelangen. „­Zusammen mit dem Lückenschluss Davidgasse sowie den ­Projekten in der ­Laxenburger Straße, Landgutgasse und der Triester Straße werden wir in den nächsten Jahren das sichere und angenehme Radfahren im 10. Bezirk voranbringen“, so Franz. Natürlich wird auch auf die Begrünung ­geachtet.