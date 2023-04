Laufen wird zum tierischen Vergnügen

Mit dem schönen Wetter startet für viele Menschen nun die Laufsaison – gerade rechtzeitig, um für den Wiener Zoolauf im Tiergarten Schönbrunn zu trainieren.

Jeder Besuch im Tiergarten Schönbrunn ist ein besonderes Erlebnis, Doch am 14. Juni wird ein solcher zu einem außergewöhnlichen, denn dann findet bereits zum 10. Mal der traditionelle Zoolauf statt. Dabei können sportliche Menschen den Tiergarten schnellen Schrittes entdecken. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck: „Wir freuen uns, dass der Zoolauf für viele über die Jahre zum Fixpunkt im Laufkalender geworden ist. Geschätzt wird die einzigartige Möglichkeit, abends durch den Zoo zu laufen – mit unserem tierischen Publikum als Motivation.“

Tiere als Zaungäste

Die Laufstrecke ist für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet und die rund 6 km lange Strecke wurde so geplant, dass man neben dem Sport auch das Vergnügen hat, an möglichst vielen tierischen Zaungästen vor­bei zu joggen. Gestartet wird beim Haupteingang. Dann geht es um den Giraffenpark, vorbei an den Vögeln und Affen in die lange Gerade beim Elefantengehege. Herausfordernd die Steigung zum Tirolerhof, bevor es bergab zu den Brillen- und Eisbären geht. Es folgen Nashorn, Büffel und Bison und dann geht es schnell vorbei an Tiger und Löwe und auf einen Sprung zu den Kängurus.

Jetzt anmelden

Los geht’s um 18.30 Uhr, gestartet wird ab 19 Uhr in vier Blöcken. Die Startgebühr beginnt bei € 59,–. Die Idee zum Zoolauf stammt übrigens von Gerry Fischer, Obmann von PH Austria, einer Initiative zur Heilung der tödlichen Krankheit Lungenhochdruck. Eine seltene Krankheit und seltene Tiere sollen mit dem Charitylauf unterstützt werden. Der Reinerlös des Zoolaufs kommt daher zu gleichen Teilen den Lungenkindern und dem Tiergarten Schönbrunn ­zugute. Alle Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es schon jetzt unter www.zoolauf.at