Ein respektvolles Zusammenleben ist die Basis für eine funktionierende Nachbarschaft und trägt wesentlich zur Lebensqualität in der Stadt bei. Um diese Wohnzufriedenheit weiter zu stärken, haben das Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und die Grätzlpolizei vor zwei Jahren die Initiative „Respekt gemeinsam sicher“ gestartet.

Das Ziel: direkt vor Ort Fragen rund um Hausordnung, Zusammenleben im Gemeindebau oder Konflikte im Alltag zu klären. Bewohnerinnen und Bewohner können unkompliziert vorbeikommen und sich informieren oder beraten lassen.

Erfolgreiches Angebot wird 2026 fortgesetzt

Die positive Resonanz auf die bisherigen Termine zeigt, wie groß der Bedarf an Information und persönlichem Austausch ist. Deshalb wird das mobile Serviceangebot auch 2026 fortgesetzt.

Der Vorteil: wohnpartner, Wiener Wohnen und die Grätzlpolizei beraten gemeinsam direkt in den Innenhöfen der Gemeindebauten. Durch diese Zusammenarbeit können auch komplexere Anliegen rasch geklärt werden. Darüber hinaus steht wohnpartner auch für Fragen zur sozialen Beratung zur Verfügung.

Termin im Anton-Hölzl-Hof

Der nächste Termin findet in Favoriten statt. Bewohnerinnen und Bewohner sind eingeladen, ihre Anliegen direkt mit den Expertinnen und Experten zu besprechen.

Wann: 17. März, 15 bis 18 Uhr

Wo: Laxenburger Straße 94, Anton-Hölzl-Hof (zwischen Stiege 12 und 7), 1100 Wien

Parallel dazu findet vor Ort auch ein Sauberkeitsfest mit Müllquadrat statt. Damit soll zusätzlich das Bewusstsein für ein gepflegtes Wohnumfeld im Grätzl gestärkt werden.