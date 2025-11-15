Konflikte, hoher Leistungsdruck und gesellschaftliche Spannungen machen auch vor dem Klassenzimmer nicht halt. Gerade deshalb sind Schulen gefragt, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder sicher fühlen und gemeinsam wachsen können. Die MS Florian Hedorfer Straße ist seit September eine jener Wiener Schulen, die im Rahmen des Projekts „Respekt: Gemeinsam stärker“ maßgeschneiderte Unterstützung erhält. Schon jetzt zeigt sich, wie wichtig dieses Engagement für Simmering ist.

Respekt als Fundament für mehr Miteinander

Die MS Florian Hedorfer Straße gehört zu den zehn neuen Schulen, die heuer in das Programm aufgenommen wurden. Der Ansatz ist klar: Respekt, Rücksicht und ein wertschätzendes Miteinander sollen gestärkt werden – nicht nur zwischen Schülern selbst, sondern im gesamten Schulgefüge. Probleme wie Mobbing, Ausgrenzung oder Konflikte in der Klassengemeinschaft werden offen angesprochen und professionell begleitet. Für viele Familien im Grätzl ist diese Unterstützung eine willkommene Entlastung, weil sie direkt dort ansetzt, wo Kinder den Großteil ihres Alltags verbringen.

„Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung, Schule ist auch Lebensraum. Und diesen gilt es angst- und gewaltfrei zu gestalten, mit gemeinsamen schönen Erlebnissen zu füllen und so zu einer Gesellschaft beizutragen, die sich durch ein Miteinander auszeichnet.”

Anja Gerhartl, Projektleitung „Respekt: Gemeinsam stärker“

Workshops und prägende Vorbilder

Die Jugendlichen der MS Florian Hedorfer Straße profitieren von einem breiten Angebot: Workshops zu Gleichberechtigung, Vielfalt, Selbstwert und Konfliktlösung, aber auch kreative und erlebnispädagogische Formate, die Teamgeist und soziale Kompetenzen fördern. Besonders beeindruckend erleben die Schülerinnen die Einsätze der Respekt-Botschafterinnen Virginia Ernst und Faris Rahoma, die offen über Mobbingerfahrungen sprechen und Mut machen. „Ich habe viel über Feminismus gelernt und es hat richtig Spaß gemacht“, erzählt eine Schülerin. Solche Rückmeldungen zeigen, wie gut das Programm an der Schule verankert ist.

Schule und Jugendangebote vernetzt

Damit Veränderungen langfristig wirken, setzt die MS Florian Hedorfer Straße stark auf Zusammenarbeit mit den Jugendeinrichtungen im Bezirk. Diese Vernetzung sorgt dafür, dass Unterstützung auch außerhalb des Schulalltags weitergeht. Für Direktion und Lehrkräfte bedeutet das Entlastung, für Eltern ein zusätzliches Sicherheitsnetz und für die Jugendlichen ein Umfeld, das sie in ihrer Entwicklung ernst nimmt. Schule als Lebensraum zu gestalten – angstfrei, respektvoll und gemeinschaftlich – ist das erklärte Ziel. Und genau hier setzt das Programm an, das die Simmeringer Schulgemeinschaft ein ganzes Jahr lang begleitet. Am Ende des begleiteten Schuljahres wird die Schule

Mehr zum Projekt „Respekt: Gemeinsam stärker“: respekt.wien.gv.at

MS Florian Hedorfer Straße: flo-he.schule.wien.at