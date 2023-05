Rocklegende Suzi Quatro am 16. Mai live in der Stadthalle!

Seit 50 Jahren steht Suzi Quatro auf der Bühne – und begeistert auf ihren Konzerten nach wie vor mit viel Energie. Davon können sich ihre Wiener Fans am 16. Mai persönlich überzeugen, wenn die Musiklegende zusammen mit ihrer Band über die Bühne der Stadthalle fegen wird!

Sogar im Adrenalin-befeuerten Musikbusiness findet man ein Energiebündel wie Suzi Quatro nur selten. Seit ihrem 14. Lebensjahr steht die US-Amerikanerin auf der Bühne. Mit „Can The Can”, „If You Can’t Give Me Love”, „She’s In Love With You” oder „Stumblin In” wurde sie in den 1970ern zur Ikone. Kein Wunder also, dass sie keinen Gedanken ans Aufhören verschwendet. „Ich gehe erst in Rente, wenn ich mich umdrehe, mit dem Hintern wackele und es herrscht Stille“, erklärt sie – wohlwissend, dass bis dahin noch viel Zeit vergehen dürfte.

Erfolg für neues Album „The Devil in Me”

2021 landete die Powerfrau mit dem neuen Album „The Devil in Me“ erneut einen Megaerfolg! Während die Corona-Pandemie alle Live-Auftritte unmöglich machte, nutzte Suzi ihre Energie, um gemeinsam mit ihrem Sohn Richard Tuckey neue Songs zu schreiben. „,The Devil In Me‘ ist das beste Album meiner Karriere!“, erklärte Quatro nach der Veröffentlichung. Gute Kritiken ließen nicht lange auf sich warten.

Karten & Infos: Wiener Stadthalle