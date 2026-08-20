Designer Outlet Parndorf lädt zur langen Nacht der Schnäppchen

Von 26. bis 29. August locken die Late Night Shopping Days ins Designer Outlet Parndorf. Modefans dürfen sich auf satte Rabatte, neue Stores und verlängerte Öffnungszeiten freuen.

Zum Auftakt am Mittwoch kann sogar bis 23 Uhr unter dem Sternenhimmel geshoppt werden.

Markenmode zum Bestpreis

Premium- und Sportmarken wie Santoni, Boggi Milano, Philipp Plein, Skechers oder Timberland bieten Preisnachlässe von bis zu 80 Prozent auf den Originalpreis. Besonders lange bleibt das Center am Mittwoch, 26. August, geöffnet: Von 8.30 bis 23 Uhr können Besucher durch die Geschäfte bummeln. Am Donnerstag und Freitag gelten Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr.

Neue Stores entdecken

Für zusätzlichen Shopping-Spaß sorgen gleich mehrere Neueröffnungen. Santoni präsentiert italienische Schuhmacherkunst im ersten österreichischen Store, auch die Sportmarke HOKA feiert ihre Österreich-Premiere. Der neu gestaltete Nike-Store zählt mit mehr als 1.500 Quadratmetern zu den größten Europas. Internationale Mode bieten zudem Boggi Milano, Vilebrequin und Philipp Plein.

Genussvolle Einkaufspause

Wer zwischendurch neue Energie benötigt, wird in der Food-Truck-Area fündig. Dort warten frische Bowls, vegane Eiscreme und asiatische Spezialitäten von wagamama.

Entspannt nach Parndorf

Die Anreise gelingt bequem mit klimatisierten Shuttlebussen aus Wien, Bratislava und Budapest. Von Wien aus dauert die Zugfahrt rund 40 Minuten, vom Bahnhof Parndorf bringt ein Bus-Service die Gäste direkt ins Center. Autofahrern stehen zahlreiche Parkplätze sowie mehr als 100 E-Ladestationen zur Verfügung.

Weitere Informationen: www.designeroutletparndorf.at