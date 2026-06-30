S-Bahn-Sperre: Shuttle-Bus hält Meidlinger weiterhin mobil

Im Rahmen des S‑Bahn Wien Upgrades wird die Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf umfassend modernisiert und zukunftsfit gemacht. Während der bevorstehenden Streckensperren sorgen Ersatzmaßnahmen dafür, dass Fahrgäste weiterhin mobil bleiben.

Mit dem S-Bahn Wien Upgrade machen die ÖBB die Wiener Stammstrecke fit für die Zukunft. Allerdings ist es dafür notwendig Streckenabschnitte temporär zu sperren. So auch in und um Meidling. Um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering als möglich zu halten gibt es hier neben dem üblichen Schienenersatzverkehr noch eine weitere Neuerung.

Zur Entlastung der U6 und als zusätzliche Verbindung zur U4 wird ab 4. Juli 2026 ein Direkt-Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Wien Meidling und der U4/U6-Station Längenfeldgasse eingerichtet. Dadurch kommt es zwischen Bahnhof Meidling und der Schönbrunner Straße zu Anpassungen wie geänderten Verkehrsführungen sowie punktuell zu einem Entfall von Parkplätzen.

Wann und wo?

Ab voraussichtlich 29. Juni 2026 werden in der Längenfeldgasse, Steinbauergasse und Aßmayergasse abschnittsweise neue Einbahnen eingerichtet.

In der Längenfeldgasse, Aßmayergasse und Dörfelstraße kommt es zudem zu einem Entfall von Parkplätzen.

Für Informationen/Anregungen zum aktuellen Baugeschehen steht Ombudsmann DI Andreas Pechhacker unter der Telefonnummer +43 664 617 5775 bzw. das Projektteam per E-Mail upgrade@s-bahn.wien zur Verfügung.

Unter www.s-bahn.wien findet man weitere Informationen zu den geplanten Maßnahmen und unserem Zeitplan.