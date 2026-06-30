Das Autokino lockt mit Blockbustern und Cocktails

Das Autokino vor den Toren Wiens läutet die Sommersaison mit einem abwechslungsreichen Open-Air-Programm ein.

Von Donnerstag bis Sonntag stehen jeden Abend drei Filme auf dem Spielplan – von aktuellen Blockbustern über Familienfilme bis hin zu Klassikern und Filmen in Originalversion.

Kinoabend mit Urlaubsfeeling

Zum Auftakt wartet bereits ein besonderes Highlight auf die Besucher: „Minions & Monster“ ist ab dem ersten Spieltag zu sehen. Gerade für ein Open-Air-Kino ist es außergewöhnlich, einen aktuellen Kinofilm so früh ins Programm aufnehmen zu können.

Doch nicht nur das Filmangebot sorgt für Sommerstimmung. Bereits vor Filmbeginn lädt die Open-Air-Kino-Lounge zum Verweilen ein. Bei hausgemachten Cocktails, Snacks und dem Blick auf den Sonnenuntergang beginnt der Kinoabend entspannt – fast wie ein kleiner Kurzurlaub.

Filmgenuss auch ohne Auto

Das Autokino setzt längst nicht mehr ausschließlich auf Besucher mit Pkw. Wer zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Motorrad kommt, kann das Open-Air-Erlebnis ebenfalls genießen. Vor Ort können Liegestühle und Leihradios ausgeborgt werden, sodass einem gemütlichen Filmabend unter freiem Himmel nichts im Wege steht.

Von Donnerstag bis Sonntag verwandelt sich das Autokino damit in einen Treffpunkt für alle, die den Sommerabend mit Kino, Kulinarik und entspannter Atmosphäre ausklingen lassen möchten.