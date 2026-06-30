Start für Sommer voller Action im Gemeindebau

Mit dem Programm „Sommer im Gemeindebau“ sorgen das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen auch heuer wieder für ein abwechslungsreiches Freizeit- und Beratungsangebot direkt in den Wohnhausanlagen.
Im Mittelpunkt stehen kostenlose Aktivitäten für Frauen, Familien und Kinder sowie Unterstützung bei Fragen rund ums Zusammenleben im Gemeindebau.
Begegnung statt Konflikte
Ob Frauencafé, Eltern-Kind-Treff, Kreativworkshop, Chor, Sportangebot oder Reparaturcafé – das Sommerprogramm lädt Mieterinnen und Mieter dazu ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und neue Kontakte in der Nachbarschaft zu knüpfen. Die meisten Angebote können ohne Anmeldung besucht werden.
Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch betont, dass der Wiener Gemeindebau weit mehr als leistbaren Wohnraum biete. Mit den kostenlosen Angeboten werde das Miteinander gestärkt und gleichzeitig ein niederschwelliger Zugang zu Beratung und Unterstützung geschaffen.
Schwerpunkt auf Frauen und Familien
Ein besonderer Fokus liegt auf Angeboten für Frauen. Frauencafés, Frauenfrühstücke, Bewegungs- und Kreativprogramme schaffen Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung. Gleichzeitig kommen auch Familien und Kinder nicht zu kurz: Spielstraßen, Leseförderung, Bastelangebote und Eltern-Kind-Treffs sorgen für abwechslungsreiche Sommerstunden und fördern das generationenübergreifende Miteinander.
Beratung direkt vor Ort
Neben den Freizeitangeboten steht auch das Beratungsservice von wohnpartner im Mittelpunkt. Das Team unterstützt Mieterinnen und Mieter bei Nachbarschaftskonflikten, bietet bei Bedarf kostenlose Mediation an und informiert über Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien.
„Ob Konflikte in der Wohnhausanlage oder finanzielle Sorgen im Alltag – wohnpartner ist für die Mieterinnen und Mieter im Wiener Gemeindebau verlässlich da. Wir unterstützen bei Nachbarschaftsproblemen, schaffen mit vielfältigen Aktivitäten Möglichkeiten zur Vernetzung und informieren über die Hilfs- und Unterstützungsleistungen der Stadt Wien – kostenlos und vertraulich.“
…erklärt Bereichsleiterin Claudia Huemer.
Alle Termine online
Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist auf der Website von wohnpartner abrufbar. Dort finden Interessierte alle Termine und Standorte der kostenlosen Sommerangebote in den Wiener Gemeindebauten.