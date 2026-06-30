Start für Sommer voller Action im Gemeindebau

Mit dem Programm „Sommer im Gemeindebau“ sorgen das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen auch heuer wieder für ein abwechslungsreiches Freizeit- und Beratungsangebot direkt in den Wohnhausanlagen.

Im Mittelpunkt stehen kostenlose Aktivitäten für Frauen, Familien und Kinder sowie Unterstützung bei Fragen rund ums Zusammenleben im Gemeindebau.

Begegnung statt Konflikte

Ob Frauencafé, Eltern-Kind-Treff, Kreativworkshop, Chor, Sportangebot oder Reparaturcafé – das Sommerprogramm lädt Mieterinnen und Mieter dazu ein, gemeinsam Zeit zu verbringen und neue Kontakte in der Nachbarschaft zu knüpfen. Die meisten Angebote können ohne Anmeldung besucht werden.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch betont, dass der Wiener Gemeindebau weit mehr als leistbaren Wohnraum biete. Mit den kostenlosen Angeboten werde das Miteinander gestärkt und gleichzeitig ein niederschwelliger Zugang zu Beratung und Unterstützung geschaffen.

Schwerpunkt auf Frauen und Familien

Ein besonderer Fokus liegt auf Angeboten für Frauen. Frauencafés, Frauenfrühstücke, Bewegungs- und Kreativprogramme schaffen Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung. Gleichzeitig kommen auch Familien und Kinder nicht zu kurz: Spielstraßen, Leseförderung, Bastelangebote und Eltern-Kind-Treffs sorgen für abwechslungsreiche Sommerstunden und fördern das generationenübergreifende Miteinander.

Beratung direkt vor Ort

Neben den Freizeitangeboten steht auch das Beratungsservice von wohnpartner im Mittelpunkt. Das Team unterstützt Mieterinnen und Mieter bei Nachbarschaftskonflikten, bietet bei Bedarf kostenlose Mediation an und informiert über Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien.

„Ob Konflikte in der Wohnhausanlage oder finanzielle Sorgen im Alltag – wohnpartner ist für die Mieterinnen und Mieter im Wiener Gemeindebau verlässlich da. Wir unterstützen bei Nachbarschaftsproblemen, schaffen mit vielfältigen Aktivitäten Möglichkeiten zur Vernetzung und informieren über die Hilfs- und Unterstützungsleistungen der Stadt Wien – kostenlos und vertraulich.“

…erklärt Bereichsleiterin Claudia Huemer.

Alle Termine online

Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist auf der Website von wohnpartner abrufbar. Dort finden Interessierte alle Termine und Standorte der kostenlosen Sommerangebote in den Wiener Gemeindebauten.

Ausgewählte Highlights im Juli nach Bezirken

2. Bezirk Kreativgruppe Krieau – Kochen

Donnerstag, 2. und 16. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr

Bewohner*innen treffen sich zum gemeinsamen Kochen und Basteln. wohnpartner Grätzl-Zentrum Krieau, Engerthstraße 230, 1020 Wien 3. Bezirk Frauencafé und Frauenfrühstück

Dienstag, 7. Juli, 10.00 bis 12.00 Uhr

Austausch, Vernetzung und gemütliches Beisammensein für Frauen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien



Dienstag, 7. Juli, 10.00 bis 12.00 Uhr Austausch, Vernetzung und gemütliches Beisammensein für Frauen. wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, 1030 Wien Kleidertauschbörse

Dienstag, 7. Juli, 11.00 bis 12.00 Uhr

Kleidung tauschen, Ressourcen schonen und Nachbarschaft stärken.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2–4, 1030 Wien. 10. Bezirk Erlebniswelt Gemeindebau

Donnerstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr

Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien



Donnerstag, 2., 9., 16., 23. und 30. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde. wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Deutsch für gute Nachbarschaft

jeden Freitag, 9.00 bis 11.00 Uhr

Niederschwelliges Deutsch-Angebot für Alltagssituationen und gutes Zusammenleben.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien



jeden Freitag, 9.00 bis 11.00 Uhr Niederschwelliges Deutsch-Angebot für Alltagssituationen und gutes Zusammenleben. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien Reparatur-Café

Donnerstag, 9. Juli, 13.00 bis 17.00 Uhr

Gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen werden kleine Haushaltsgeräte repariert.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Favoriten Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien



Donnerstag, 9. Juli, 13.00 bis 17.00 Uhr Gemeinsam mit erfahrenen Ehrenamtlichen werden kleine Haushaltsgeräte repariert. wohnpartner Grätzl-Zentrum Favoriten Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Eltern-Kind-Treff

jeden Dienstag, 9.30 bis 11.30 Uhr

Treffpunkt für Eltern, Großeltern, Tagesmütter und Kinder mit Austausch, Spiel und Frühstück.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Frauengruppe/Rehaprogramm für ehemalige Diabetesschwangere

jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr

Gesundheitsangebot für Frauen von FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien



jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr Gesundheitsangebot für Frauen von FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien Pilates

jeden Mittwoch, 10.00 bis 11.00 Uhr

Ganzkörpertraining zur Stärkung von Haltung, Beweglichkeit und Stabilität.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien 11. Bezirk „wienwohntbesser“-Tour

Information und Beratung direkt vor Ort.

Mittwoch, 8. Juli, 14.00 bis 18.00 Uhr

Enkplatz, 1100 Wien



Information und Beratung direkt vor Ort. Mittwoch, 8. Juli, 14.00 bis 18.00 Uhr Enkplatz, 1100 Wien „Respekt Gemeinsam Sicher“-Tour

Dienstag, 21. Juli, 15.00 bis 18.00 Uhr

Austausch, Beratung und Information rund um gutes Zusammenleben im Gemeindebau.

Strindberggasse 1, 1100 Wien 12. Bezirk Workshop „Familienzirkus“

Dienstag, 7. Juli, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kreativ- und Mitmachangebot für Familien.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk 29/14/R1 15. Bezirk Spielstraße

Mittwoch, 1. Juli, 16.00 bis 19.00 Uhr

Spiel, Bewegung, Info-Tisch und nachbarschaftlicher Austausch.

Chrobakgasse, 1150 Wien



Mittwoch, 1. Juli, 16.00 bis 19.00 Uhr Spiel, Bewegung, Info-Tisch und nachbarschaftlicher Austausch. Chrobakgasse, 1150 Wien Spiel und Spaß in der Weiglgasse

Mittwoch, 8. Juli, 16.00 bis 18.00 Uhr

Alternative Freizeit- und Spielgeräte ausprobieren, gemeinsam spielen und niederschwellige Beratung nutzen.

Weiglgasse 10 vor C3, 1150 Wien 21. Bezirk Kostenlose Fahrradreparatur

Mittwoch, 1. Juli, 14.00 bis 16.00 Uhr

Gemeinsam mit Velo Peaches und dem Klima-Team werden Fahrräder überprüft und nach Möglichkeit repariert.

Mitterhofergasse 2 im Rosengarten, 1210 Wien



Mittwoch, 1. Juli, 14.00 bis 16.00 Uhr Gemeinsam mit Velo Peaches und dem Klima-Team werden Fahrräder überprüft und nach Möglichkeit repariert. Mitterhofergasse 2 im Rosengarten, 1210 Wien Eltern-Kind-Café

Dienstag, 28. Juli, 10.00 bis 11.30 Uhr

Eltern können sich bei Kaffee oder Tee austauschen und neue Kontakte knüpfen. wohnpartner informiert bei Fragen zu Gesundheit, Einkommen, Bildung, Wohnen und Erziehung.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56–60/Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien