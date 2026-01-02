Während in Wien die Silvesternacht langsam ausklang, begann für eine junge Familie ein ganz besonderer Lebensabschnitt. Mitten in den ersten Minuten des neuen Jahres wurde Elio als erstes Baby Wiens im Jahr 2026 geboren.

Wiener Neujahrsbaby 2026: besonderer Start ins Leben

Um exakt 0.22 Uhr erblickte Elio in der Klinik Donaustadt das Licht der Welt und machte den Jahreswechsel für seine Familie unvergesslich. Der Bub misst 53 Zentimeter und brachte bei der Geburt 3.770 Gramm auf die Waage. Zur Welt kam er im Rahmen einer spontanen und komplikationslosen Geburt, wie der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) mitteilte.

Für die Eltern ist Elio ein ganz besonderes Geschenk, denn er ist ihr erstes Kind. Mutter und Sohn sind wohlauf, das medizinische Team zeigte sich zufrieden und freute sich über den gelungenen Start ins neue Jahr. Das Wiener Neujahrsbaby steht damit symbolisch für Neubeginn, Hoffnung und Zuversicht – Werte, die gerade zu Jahresbeginn eine besondere Bedeutung haben.

Herzliche Glückwünsche aus der Klinik Donaustadt

Auch offiziell wurde das Neujahrsbaby gebührend willkommen geheißen. Der Wiener Gesundheitsverbund wünschte Elio und seiner Familie viel Gesundheit, Glück und viele schöne gemeinsame Momente. In Wien hat das Neujahrsbaby eine lange Tradition und wird jedes Jahr mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht.

Während die Menschen draußen noch feierten, begann für Elio bereits sein ganz eigenes Abenteuer. Für alle, die Babys lieben, ist diese Geschichte ein herzerwärmender Start ins neue Jahr. Ein leiser, aber kraftvoller Beweis dafür, dass 2026 mit Leben, Liebe und Hoffnung begonnen hat.