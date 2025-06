Discofieber am See: „Saturday Night Fever“ in Mörbisch

Die Seefestspiele Mörbisch laden im Sommer 2025 erneut zu einem musikalischen Großereignis – mit einem echten Klassiker: Das Disco-Musical „Saturday Night Fever“ bringt den Zauber der 70er-Jahre und die mitreißenden Hits der Bee Gees auf die größte Seebühne Europas.

New York trifft Neusiedler See

Bereits Wochen vor der Premiere am 10. Juli 2025 nimmt das Bühnenbild Form an – und lässt keinen Zweifel daran, wohin die musikalische Reise geht: Die Kulissen zeigen die weltberühmte Skyline von Manhattan, die Straßen von Brooklyn und sogar die ikonische Verrazzano-Narrows Bridge. Die Seebühne verwandelt sich so in ein lebendiges Abbild der Weltmetropole New York, eingebettet in die natürliche Kulisse des Neusiedler Sees.

Discofeeling pur: Ein Musical voller Hits

Mit dem Musical „Saturday Night Fever“ setzen die Seefestspiele auf einen Stoff, der generationsübergreifend für Begeisterung sorgt. Die Hits der Bee Gees wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“ oder „How Deep Is Your Love“ sind längst Kult – und bilden den mitreißenden Soundtrack zu einer Geschichte über Träume, Sehnsüchte und Selbstfindung.

„Mit der Musik der Bee Gees und der brillanten Performance von John Travolta ist der Film ‚Saturday Night Fever‘ zu einem Meilenstein der Filmgeschichte geworden. Ob als Film oder Musical: die packende Story und die legendäre Musik machen das Stück bis in die Gegenwart sehenswert. Sobald ‚Stayin Alive‘ oder ‚Night Fever‘ gespielt wird, kann man gar nicht anders, als mit den Füßen zu wippen. Ich freue mich sehr, dass wir uns die Rechte für dieses großartige Hit-Musical sichern konnten und unser Publikum in New Yorks glitzernde Discowelt der 70iger Jahre entführen dürfen.“ Alfons Haider Generalintendant

Vom Angestellten zum Disco-König

Im Mittelpunkt steht der junge Tony Manero, ein einfacher Angestellter aus Brooklyn, der jeden Samstagabend zum König der Tanzfläche wird. Regisseur Karl Absenger bringt Tonys Geschichte mit viel Gefühl und Tempo auf die Bühne – inklusive spektakulärer Tanzszenen, mitreißender Ensemble-Nummern und emotionaler Zwischentöne.

„Jeden Samstagabend wird aus dem einfachen Angestellten Tony Manero der Disco-King. Die Tanzfläche ist der Ort, an dem er seinen tristen Alltag vergessen kann. Sein sehnlichster Wunsch, dem spießigen Kleinbürgertum der siebziger Jahre zu entfliehen, scheint sich bei einem Tanzwettbewerb zu erfüllen. Doch die vielen Hindernisse, die sich ihm dabei in den Weg stellen, und die Zuneigung zu einem scheinbar unnahbaren Mädchen (Stephanie Mangano) machen ihm die Sache nicht einfach. Aus dieser spannenden Story, der berühmten Musik der Bee Gees und atemberaubenden Tanzszenen wollen wir dem Mörbisch-Publikum einen unvergesslichen Discoabend bereiten.“ Karl Absenger Regisseur

Starbesetzter Cast auf der Seebühne

Die Hauptrolle des Tony Manero übernehmen alternierend Fabio Diso und Paul Csitkovics. Letzterer ist dem Mörbischer Publikum bereits aus der „West Side Story“ bekannt. Die Rolle der selbstbewussten Stephanie Mangano übernimmt Anna Rosa Döller, die 2024 in Mörbisch als „Lady“ brillierte. Weitere Rollen sind mit Timotheus Hollweg (Double J) und Aeneas Hollweg (Bobby C) prominent besetzt.

Das Bühnenbild stammt von Walter Vogelweider, der schon bei Produktionen wie „Mamma Mia!“ und „My Fair Lady“ seine Expertise unter Beweis stellte. Für „Saturday Night Fever“ setzt er auf urbane Kulissen mit starker visueller Wirkung – ein New York, das lebt und atmet.

Termine und Tickets

„Saturday Night Fever – Das Musical“ läuft vom 10. Juli bis 16. August 2025 auf der Seebühne Mörbisch. Zusätzlich zur Premiere sind mehrere Zusatztermine angesetzt, unter anderem am 20., 23., 27. und 30. Juli sowie am 6. und 13. August.

Tickets und alle weiteren Informationen: www.seefestspiele-moerbisch.at