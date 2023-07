Hietzinger Schüler bekennen jetzt „Fahne“ für Bildung

Das Jubiläum des 100-jährigen Bestehens des Wiener Stadtschulrats wurde zu Sommerbeginn mit einem besonderen Wettbewerb gebührend gefeiert: Schüler in ganz Wien waren aufgefordert kreative Designs mit Bildungsbezug zu erstellen, um zu verdeutlichen was Sie mit Bildung, Lernen und dem schulischen Alltag verbinden. Nun stehen die Sieger in Hietzing fest.

Die Schüler aus der 4C des BG Fichtnergasse designten die Hietzinger „Siegerflagge“ für die Bildung! Eine sechsköpfige Jury unter der Leitung von Bildungsdirektor Heinrich Himmer hat unter allen eingereichten Vorschlägen jene gekürt, die die Bedeutung der (Schul-) Bildung am besten hervor streichen. Damit dieser herausragende Erfolg auch sichtbar wird durften Lilo Wagner und Irene Kröss aus dem Bundesgymnasium Fichtnergasse mit Unterstützung durch Bezirksvorsteherin Silke Kobald selbst die von ihnen erstellte Fahne am Hietzinger Amtshaus hissen. Bei der Gestaltung haben sie sich einiges einfallen lassen. „Hietzing ist ein historischer Bezirk mit vielen Grünanlagen. Deswegen haben wir eine Picknickdecke in Schönbrunn gestaltet, die umgeben ist von vielen Bäumen und Blumen. Die Gloriette kann man auch sehen, da sie ein sehr wichtiger Teil dieses Bezirks ist. Unten liegt ein aufgeschlagenes Buch, aus dem viele verschiedene Schulsachen rauskommen“, erklären Irene Kröss und Lilo Wagner aus der 4C ihre Beweggründe für das Design der Fahne, die das Hietzinger Amtshaus einige Tage geziert hat.

Sieg ist verdient

Mit Unterstützung durch Frau Professor Kerstin Lasser, Lehrerin für Bildnerische Erziehung und Direktor Albrecht Bauer (beide Fichtnergasse) wurde der Beitrag eingereicht. „Intuitiv haben Irene und Lilo ganz klar den Nagel auf den Kopf getroffen, denn auch im Bezirksparlament wird regelmäßig über Lernplätze beratschlagt. Wo kann man neue schaffen und zeitgleich ein angenehmes und gesundes Lernumfeld bereitstellen? Lernplätze unter schattigen Bäumen im Freien, scheitern oftmals an grundsätzlichem, wie einem Stromanschluss oder einer Internetverbindung. Dem wollen wir gegensteuern und hoffentlich bald in Hietzinger Parks Lernplätze schaffen“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald beim gemeinsamen Treffen und ergänzt „Heute steht für uns alle die Freude über diesen wohlverdienten Sieg für Irene, Lilo und die ganze 4C im Vordergrund. Denn als kleines Zeichen der Anerkennung gab es Eisgutscheine, damit die Lust am Lernen etwas unterstützt wird“, freut sich Silke Kobald.