Aslan heißt er – und ein bisschen Löwe steckt tatsächlich in ihm. Der kniehohe Mischlingsrüde (geb. Mai 2021) ist ein aufgeweckter, menschenfreundlicher Vierbeiner mit Charakter, der nun auf der Suche nach einem passenden Zuhause ist. Aktuell wartet das Notfellchen mit der Tiernummer 262219 auf seine Chance, endlich anzukommen.

Menschenfreundlich, aber mit klaren Signalen

Aslan ist ein lieber, kuschelbedürftiger Hund, der die Nähe zu seinen Bezugspersonen sehr genießt. Er kann gut zu ruhigen Teenagern vermittelt werden, eine allzu turbulente Großfamilie wäre für ihn jedoch zu viel des Guten. Wichtig ist: Aslan kommuniziert klar – und seine Körpersprache sollte ernst genommen werden. Dinge, die er nicht mag, wie etwa intensives Bürsten, möchte er nicht „über sich ergehen lassen“. Mit Geduld, Respekt und einer stabilen Vertrauensbasis lässt sich hier jedoch viel erreichen.

Gut sozialisiert und alltagstauglich

Mit anderen Hunden zeigt sich der kastrierte Rüde gut verträglich. Das Brustgeschirr kennt er bereits, an der Leine geht er brav und auch Stubenreinheit ist für Aslan kein Fremdwort. Kurzum: Die Basics sitzen – jetzt fehlt nur noch das passende Umfeld, um weiter gemeinsam zu wachsen.

Stadtrand oder Land bevorzugt

Für den „lebhaften Löwen“ wünschen sich seine Betreuer:innen ein Zuhause am Stadtrand oder im ländlichen Raum, wo Aslan genug Platz und Ruhe findet. Menschen mit etwas Hundeerfahrung, die Freude an klaren Routinen haben und bereit sind, sich auf ihn einzulassen, wären ideal. Im Rahmen einer Patenschaft mit Übernahme werden Interessent:innen zudem gut begleitet.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden. (Mittwoch bis Sonntag, 13:30 bis 17:00, an Feiertagen geschlossen).