Es werde Licht: Kult-Kugelschreiber wird Designer-Leuchte

Die italienische Designmarke Seletti hat gemeinsam mit BIC den wohl bekanntesten Kugelschreiber der Welt in eine überdimensionale Designleuchte verwandelt. Jetzt ist diese auch in Wien erhältlich.

Es gibt Produkte, die Generationen verbinden. Der BIC-Kugelschreiber gehört zweifellos dazu. Fast jeder hat mit ihm in der Schule geschrieben, Notizen gemacht oder seine erste Unterschrift gesetzt. Kaum ein Alltagsgegenstand ist weltweit so bekannt wie der schlichte BIC Cristal.

Genau diesen Kultklassiker hat die italienische Designmarke Seletti gemeinsam mit BIC völlig neu interpretiert – als überdimensionale Designleuchte im Maßstab 12:1. Aus einem gewöhnlichen Kugelschreiber wird ein außergewöhnliches Lichtobjekt mit über 1,70 Metern Länge, das garantiert alle Blicke auf sich zieht.

Ob als Pendelleuchte über dem Esstisch, als Wandleuchte oder lässig an die Wand gelehnt – die BIC-Leuchte verbindet Pop-Art, Design und Nostalgie auf einzigartige Weise. Erhältlich ist sie in den klassischen Farben Blau, Rot und Schwarz und setzt sowohl in Wohnräumen als auch in Büros, Hotels oder Geschäftslokalen ein außergewöhnliches Statement.

Die BIC-Leuchte ist um € 359,- bei byThom ind Haidgasse 5 (2.) erhältlich.

Mehr Infos unter www.bythom.at