Balkan-Klänge begeistern im Haus Penzing

Musik unter freiem Himmel: Im Haus Penzing sorgten Natasa Mirkovic und das Vokalensemble GLAS beim Kultursommer Wien mit mehrstimmigen Gesängen aus Südosteuropa für ein stimmungsvolles Konzerterlebnis.

Musikgenuss mitten im Grätzl

Der Kultursommer Wien macht auch heuer wieder in den Häusern zum Leben Station. Insgesamt 29 Gartenkonzerte bringen Kunst und Kultur direkt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern – und laden gleichzeitig Menschen aus der Nachbarschaft zum Mitfeiern ein. Im Haus Penzing wurde der weitläufige Garten zur stimmungsvollen Konzertbühne.

„Unser Haus ist ein Treffpunkt für Menschen aus dem Grätzl. Mit unserem vielseitigen Veranstaltungsprogramm ist für jeden Geschmack etwas dabei – die Gartenkonzerte sind dabei ein besonderes Highlight.“

…freut sich Direktorin Alina Tarmann.

Klangvolle Reise durch Südosteuropa

Für musikalische Höhepunkte sorgten Natasa Mirkovic und das Vokalensemble GLAS. Mit eindrucksvollen mehrstimmigen Gesängen führten sie das Publikum auf eine Reise durch die Balkanregionen. Sehnsuchtsvolle Melodien von der dalmatinischen Küste, gefühlvolle bosnische Lieder und kraftvolle bulgarische Heldenepen verschmolzen zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis. Die kunstvollen Harmonien sorgten für Gänsehautmomente und begeisterten Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie Angehörige, Mitarbeitende und Gäste aus dem Grätzl.

Kostenlose Konzerte gehen weiter

Wer das Gartenkonzert in Penzing verpasst hat, bekommt in den kommenden Wochen weitere Gelegenheiten. Die kostenlosen Konzerte des Kultursommer Wien finden in mehreren Häusern zum Leben statt und stehen auch externen Besucherinnen und Besuchern offen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, bei Schlechtwetter werden die Veranstaltungen in die Innenbereiche verlegt. So bringt der Kultursommer auch heuer wieder Musik, Begegnung und Lebensfreude direkt in die Wiener Grätzl.