So ein Käse: Illegaler Rohmilch-Verkauf in Favoriten aufgedeckt

Bei einem Einsatz der Gruppe Sofortmaßnahmen konnten im 10. Bezirk illegale Rohmilch- und Käseverkäufe aufgedeckt werden. Alle Produkte wurden unmittelbar ordnungsgemäß vernichtet.

Im Rahmen der laufenden Schwerpunktaktion „Sicheres Wien 2025“ konnte das Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Favoriten einen illegalen Rohmilch- und Käseverkauf in einem ungekühlten PKW in Wien Favoriten aufdecken. Die Verkäufer hatten weder eine gültige Gewerbeberechtigung noch erfüllten die angebotenen Lebensmittel die erforderlichen hygienischen Standards.

Die Temperaturmessung ergab, dass die Rohmilch in zwei 20-Liter-Kanistern mit einer Temperatur von über 12 Grad Celsius gelagert wurde – deutlich über der zulässigen Höchstgrenze von 6 Grad Celsius.

Etwa 100 Kilogramm abgesetzter Käse wiesen keinerlei Kennzeichnung bezüglich Herkunft oder Haltbarkeit auf, was einen weiteren Verstoß gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften darstellt.

Es wurden daher zahlreiche Anzeigen gegen die Verkäufer gelegt und alle Produkte unmittelbar ordnungsgemäß vernichtet.

„Illegale Lebensmittelverkäufe gefährden nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheit unserer Märkte. Wir werden weiterhin mit aller Härte durchgreifen“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.