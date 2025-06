Sommerzeit ist Lesezeit: Unsere Bücher-Tipps im Juni

Die Redaktion hat sich umgeschaut – und einige Tipps für die Sommerzeit herausgesucht.

CHRISTOPH HEIN: DAS NARRENSCHIFF

Die DDR als Gegenentwurf zum kapitalistischen Deutschland war leider von Beginn an eine Diktatur. Warum die DDR aber auch heute interessant ist, versucht Christoph Hein in seinem Monumentalroman (750 Seiten) und das Schicksal von sechs Menschen zu beantworten, die im Regime kleine und große Karrieren machen konnten. Keine Mitläufer, sondern überzeugte Idealisten mit all ihren Sehnsüchten und Schwächen. Und obwohl er sehr altmodisch und unendlich detailliert erzählt, entsteht dabei ein buntes Bild einer Zeit nach dem Krieg, als ein Neuanfang nicht nur von den Siegernmächten erzwungen, sondern von den Menschen auch ersehnt wurde. Suhrkamp

BARBI MARKOVIĆ: STEHLEN, SCHIMPFEN, SPIELEN

Die Autorin beschreibt witzig und ihre Aufgabe, eine Poetolurseng zu halten, unzählige Einfälle und Spielanleitungen. Wie immer ist Barbi Marković unglaublich witzig und doch sehr genau bei der Sache. Rowohlt

ANDREAS MAIER: DER TEUFEL

In einer Romanserie arbeitet der Autor seine Biografie auf. Im aktuellen Werk sind wir in den 80er Jahren, bei Saddam Hussein, Carrera-Bahnen und Poppermusik – natürlich wieder in der deutschen Kleinstadt. Explizit wird die dominierende Rolle des Fernsehens kritisiert. Suhrkamp

KAVEH AKBAR: MÄRTYRER

Erzählt wird die Geschichte des jungen Iraners Cyrus, der als Baby mit seinem Vater in die USA gekommen war, nachdem seine Mutter in einem Flugzeug, das die US-Army irrtümlich abgeschossen hatte, ums Leben gekommen war. Kein linear erzählter Roman. Rowohlt

MORGAN KRETZMANN: DIE STIMMEN DES YUCUMÃ

Ein Bauprojekt gefährdet einen Nationalpark an der brasilianisch-argentinischen Grenze. Drei ganz unterschiedliche Frauen sind darin verstrickt und erleben die Mystik des Waldes. Insel-Verlag

KLAUS NÜCHTERN: INTERESSANT, DJ, FAKTISCH

Ein Buch über Edek Bartz, der die Wiener Kulturszene prägte und etwa Konzerte von Jimi Hendrix und Pink Floyd organisierte. Bartz war aber auch Kurator und DJ. Residenzverlag

RAPHAELA EDELSBAUER: ROUTINEN DES VERGESSENS

Die Erfolgsautorin untersucht in ihren Wiesbadener Poetikvorlesungen die Verbindungen zwischen Naturwissenschaft und Schreibpraxis. Klett-Cotta

OTTO BRUSATTI (HG.): STRAUSS 200

Das andere Buch zum Strauss-Jahr mit Beiträgen u. a. von Elfriede Jelinek, Kurt Palm, Dietmar Greiser, Matthias Aschenbrenner, Ljubiša Tošić und Wolfgang Plank. Echomedia-Buch

JOHANN STRAUSS AM TISCH

Das spezielle Werk zum Strauss-Jubiläum ist weit mehr als ein Buch oder Bildband – es ist ein multisensorisches Gesamterlebnis. Echomedia-Buch