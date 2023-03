Sorgen um Bebauung in Hetzendorf

Vor über einem Jahr wurde für den Bereich rund um die Stachegasse in Hetzendorf eine neue Flächenwidmung beschlossen. Positiv zu sehen ist dabei, dass der Mix aus Wohnen und Betrieben erhalten bleiben soll. Doch über die genaue Umsetzung herrscht immer noch bei vielen Anrainern Unklarheit. Um allfällige Fragen zu beantworten, wird nun von mehren Fraktionen eine Bürgerversammlung gefordert.

BV Sitzung entscheidet

Gemeinsam mit den Freiheit­lichen, den NEOS sowie dem Pro Hetzendorf-Bezirksrat Franz Schodl setzt sich die ÖVP Meidling für eine Bürgerversammlung ein. „Ziel ist es dabei ­umfassend und breit zu den Bautätigkeiten in Meidling zu informieren und alle aufkommenden Fragen beantworten zu können“, so Bezirksparteiobmann Lorenz Mayer. Gemeinsam soll bei der nächsten Bezirksvertretungssitzung am 24. März „ein gemeinsames Begehr eingebracht werden“, so Mayer und ergänzt: „Wir hoffen auf eine ­Einigung mit allen Parteien.“ Sollte diese nicht zustande kommen: „12 Bezirksräte reichen, um die Bürgerversammlung auch ohne gemeinsamen ­Beschluss einzuberufen.“