Militärhunde: Sieben neue Welpen „angelobt“

Bei der traditionellen Welpentaufe im Militärhundezentrum wurden sieben Rottweiler-Welpen in den Dienst gestellt. Zum dritten Mal übernahm Verteidigungsministerin Klaudia Tanner symbolisch die Patenschaft für eines der Tiere.

„Es freut mich, bei dem Moment dabei zu sein, bei dem aus einem kleinen Welpen ein großer Kamerad und Wegbegleiter wird. Ab heute durchlaufen unseren neuen ‘Mitarbeiter‘ intensive Ausbildungen und Trainings, um in ihrer zukünftigen Bestimmung als Diensthunde eingesetzt zu werden. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei unseren Militärhundeführern, die großartige Leistungen vollbringen“, so Tanner.

Auch Barbara Karlich unter den Paten

Der traditionelle Akt der Welpentaufe, bei dem die Hunde mit ihrer Dienstmarke versehen werden, fand erstmalig im Jahr 1986 mit dem Maler Gottfried Kumpf statt. Neben der Verteidigungsministerin haben unter dem Motto „Kraft der Frauen“ die Fernsehmoderatorin Barbara Karlich, Volksanwältin Gaby Schwarz und die Präsidentin des burgenländischen Roten Kreuzes, Friederike Pirringer, eine Patenschaft übernommen.

Rottweiler sehr geeignet für Dienst

Die sieben Welpen wurden am 27. März 2023 geboren. Die vier Rüden („Merlin“, „Mexx“, „Mick“, „Mounty“) und die drei Hündinnen („Mary“, „Minna“, „Mira“) starteten mit der Hundetaufe ihre Ausbildung als Wach- und Schutzhunde. Bevor es losgeht, werden die Hunde gesundheitlich getestet und besuchen die „Welpenschule“. Der Rottweiler zählt zu einer der verlässlichen Diensthunderassen. Aufgrund seiner Charaktereigenschaften ist er sehr gut als Wach- und Schutzhund geeignet.

Derzeit 172 Militärhunde im Einsatz

Das Militärhundezentrum im Burgenland züchtet und bildet Diensthunde aus und ist das einzige Kompetenzzentrum für Hundewesen beim Bundesheer. Bei den Militärhunden handelt es sich um Rottweiler, Schäferhunde, Labradore und Jagdhunde, die im gesamten Bundesgebiet und auch im Ausland zum Einsatz kommen. Derzeit hat das Bundesheer österreichweit 172 Militärhunde und 122 Militärhundeführer. Zusätzlich arbeitet das Militärhundezentrum an internationale Kooperationen zur Kompetenzerweiterung mit der „European Defense Agency“, Deutschland, Slowenien, Italien und Ghana.