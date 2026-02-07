Chantelle Cameron ist nicht irgendwer, sondern ehemalige Weltmeisterin im Superleichtgewicht und eine der konstantesten Boxerinnen Europas. Die beiden Profis kämpfen am 5. April in London um den WBO-Junior-Middleweight-World-Champion-Titel. Für die amtierende WBF-Weltmeisterin Kotaskova der nächste Schritt in ihrer Karriere.

“Il Capo” ist stark

Cameron, geboren 1991 in Northampton (England) und bekannt unter dem Kampfnamen „Il Capo“, zählt seit Jahren zur Weltspitze. Die technisch starke und taktisch disziplinierte Britin war Weltmeisterin aller vier großen Verbände (WBA, WBC, IBF, WBO) im Halbweltergewicht und schrieb im Mai 2023 Boxgeschichte mit ihrem Sensationssieg gegen Katie Taylor.

Nader freut sich

Marcos Nader, Bounce-Boss und Manager von Kotaskova, läutet den Countdown ein: “Michaela hat sich den nächsten großen Schritt zu 100 % verdient. Zehn Jahre lang – ohne Ausreden, ohne Kompromisse – hat sie in unseren Hallen alles gegeben. Das ist reiner Wille und Disziplin. Sie ist ein Vorbild, nicht nur für Mädchen und Frauen, sondern für alle, die täglich hart für ihre Ziele arbeiten.”

Vorbereitung läuft

Ab sofort läuft die Vorbereitung auf den großen Kampf. “Chantelle Cameron ist eine der besten Boxerinnen unserer Zeit. Genau solche Kämpfe wollte ich immer haben – gegen die Besten, auf der größten Bühne. Ich habe jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet. Ich komme nicht nach London, um Erfahrung zu sammeln”, zeigt sich Kotaskova entschlossen wie nie.

Der Kampf wird live auf Sky-Sport übertragen.