Alle Jahre wieder öffnen zahlreiche Flohmärkte in den Bezirken ihre Pforten. Man kann in alten Kisten und Stellagen nach Lust und Laune wühlen. In Oberbaumgarten gibt es neben Büchern jede Menge CDs, Schallplatten, Audio- und VHS-Kassetten, DVDs, Brettspiele und Puzzle.

Kommen Sie vorbei!

Vor allem der Bücher-Bereich ist großartig sortiert nach vielen Genres: Sachbüchern, Romanen, Kinder- und Jugendbüchern, Bildbänden, Kochbüchern und vieles mehr. Sie alle werden günstig zum Verkauf angeboten. Die Pfarre Heilige Mutter Teresa läuft ein: “Verbringen Sie eine gemütliche Zeit in Oberbaumgarten beim Stöbern, Schmökern, Kaffee trinken und Kuchen essen.”

Zeit und Ort

Samstag, 21. Februar, von 13 – 18 Uhr und Sonntag, 22. Februar, von 10 – 16 Uhr.

Hütteldorfer Straße 282–284, Parkplatz Müller-Guttenbrunn-Straße 35, 1140 Wien.