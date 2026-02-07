Blut zu spenden ist eine der einfachsten Möglichkeiten, anderen zu helfen und zugleich ein starkes Zeichen gelebter Solidarität. Gerade jetzt, wo die Grippewelle die Blutreserven zusätzlich belastet, zählt jeder einzelne Tropfen. Mitten im Elften wird diese so wichtige Hilfe besonders einfach ermmöglicht: direkt beim Rotes Kreuz-Spendenbus auf dem Parkplatz vor dem Shoppingcenter Huma Eleven. .

Hilfe, die immer dringend benötigt wird

Täglich werden in Österreich rund 1.000 Blutkonserven für Notfälle, Operationen, Geburten und lebenswichtige Therapien benötigt. Doch Blut ist kein künstlich herstellbares Produkt, sondern ein Geschenk von Mensch zu Mensch. Besonders in Zeiten erhöhter Erkrankungsfälle kommt es immer wieder zu Engpässen.

Am Freitag, dem 27. Februar 2026, bringt das Österreichische Rote Kreuz den Blutspendebus direkt vor das Huma Eleven, zum Parkplatz beim Apothekeneingang. Von 12 bis 14 Uhr sowie 15 bis 18 Uhr haben alle gesunden Personen ab 18 Jahren die Möglichkeit, unkompliziert Blut zu spenden. Ein Lichtbildausweis genügt, den Rest übernimmt das erfahrene Team des Roten Kreuzes, das durch den gesamten Ablauf begleitet.

Eine freiwillige Geste der Menschlichkeit

Eine Blutspende dauert nur wenige Minuten, kann aber bis zu drei Leben retten. Spenden können Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen. Vor Ort wird jede Spenderin und jeder Spender medizinisch abgeklärt, denn Sicherheit steht an erster Stelle.

Wer helfen möchte, kann bereits vorab einen Termin reservieren und so Wartezeiten vermeiden. Doch auch spontane Spenderinnen und Spender sind herzlich willkommen. Mit jeder einzelnen Blutkonserve wächst nicht nur der Vorrat, sondern auch das Gefühl, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein. Zusammenhalt ist in Simmering keine leere Floskel, sondern gelebte Realität.

27. Februar 2026

12–14 Uhr und 15–18 Uhr

Huma Eleven, Parkplatz beim Apothekeneingang

Gleich Termin ausmachen: terminreservierung-wnb.blut.at



Weitere Spendemöglichkeiten in Wien: 0800 190 190 und auf termine.blut.at

Informationen zum Blutspenden: gibdeinbestes.at