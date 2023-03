s’Pfiff in Neustift ist Bierwirt 2023

Die Pflege der heimischen Bierkultur ist ein wichtiger Teil der heimischen Gasthauskultur und spielt für Österreichs führende Privatbrauerei naturgemäß eine ganz besondere Rolle.

2001 hat Stiegl gemeinsam mit dem „Wirtshausführer“ die Auszeichnung „Bierwirt des Jahres“ aus der Taufe gehoben. Für den Stiegl-­Eigentümer Heinrich Dieter Kiener sind die Auszeichnungen auch eine Würdigung und ein Dankeschön an die Gastwirte. In Wien fiel die Wahl diesmal auf das Bierlokal „s’Pfiff” in Neustift am Walde.

Pfiffig

Schon der Name macht deutlich, dass es sich hier – inmitten der Heurigengegend – um ein Bierlokal handelt. Die neu gekürte Bierwirtin Michaela Huber ver­bindet in ihrem Lokal – ganz nach Familientradition – gekonnt ­Altbewährtes mit Neuem. ­Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie ihren Gästen pfiffige Gastlichkeit und kulinarische Genusserlebnisse.