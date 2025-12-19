Aktuell werden mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht, die bereit sind, sich vor großem Publikum mit einem Star zu messen. Vorerfahrung oder Promistatus sind dafür nicht notwendig.

Keine TV-Erfahrung? Kein Problem.

Wer noch nie vor der Kamera gestanden ist oder keinen bekannten Namen trägt, muss deshalb nicht zögern. Bei „Stars im Ring“ zählen nicht Ruhm oder Reichweite, sondern Persönlichkeit, Einsatz und Ernsthaftigkeit. Gesucht werden Menschen, die den Mut haben, sich dieser besonderen Herausforderung zu stellen.

So läuft die Bewerbung ab

Die Teilnahme erfolgt über ein kreatives Bewerbungsvideo, das auf Instagram veröffentlicht wird. Dabei gilt es, einige wichtige Punkte zu beachten:

Das Video soll auffällig, mutig und ernst gemeint sein

sein Der Instagram-Account @starsimring muss markiert werden

muss markiert werden Ganz entscheidend : Das Video muss als Collab mit @starsimring gepostet werden

Reines Markieren ohne Collab reicht nicht aus und wird nicht berücksichtigt

Zusätzlich wird empfohlen, das Video in den eigenen Stories und auf dem Profil zu teilen – gerne auch mehrfach.

Bewerbungsfrist nicht verpassen

Interessierte haben noch bis 4. Jänner um 23:59 Uhr Zeit, ihr Bewerbungsvideo hochzuladen. Danach ist eine Teilnahme an dieser Runde nicht mehr möglich.

Wie es nach der Bewerbung weitergeht

Die eingereichten Videos werden laufend gesichtet. Viele davon werden auch in den Instagram-Stories von „Stars im Ring“ geteilt. Schritt für Schritt werden anschließend Collabs freigegeben. Wer eine Zusage erhält, ist automatisch eine Runde weiter und bekommt danach weitere Informationen zum Ablauf.

Exklusive Vorbereitung mit Profi-Unterstützung

Der oder die Teilnehmer:in, die es letztlich in den Ring schafft, darf sich auf ein besonderes Highlight freuen: exklusive Trainingseinheiten mit Mario Orsolic persönlich. Diese Einheiten sind Teil der offiziellen Vorbereitung auf den Fight und bieten eine einmalige Chance, von einem echten Profi zu lernen.

Mut schlägt Bekanntheit

Für „Stars im Ring“ braucht es keinen prominenten Namen, keinen TV-Hintergrund und kein perfekt geschnittenes Video. Was zählt, sind Leidenschaft, Einsatz und der Wille, alles zu geben.