Schloss Hof bietet nicht nur spannende Einblicke in das Leben zu Zeiten Prinz Eugens und Maria Theresias, sondern punktet über die Feiertage auch mit einem vielfältigen Programm für Familien. So wie etwa

20. und 21.12. 2025 von 10 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt

Beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof verbinden sich traditionelles Handwerk, festliche Kulinarik und ein vielfältiges Kinder- und Familienprogramm zu einem unvergesslichen (vor)weihnachtlichen Erlebnis.

25.12.2025-6.1.2026 Kulinarische Festtage

Das Restaurant Kräutergarten verzaubert während den Feiertagen mit einem exquisiten Festtagsmenü.

1.1. und 6.1.2026 um 13.30 Uhr Kaiserliche Tea Time

Bei einem Aperitif in der historischen Orangerie Ost taucht man in mediterrane Gefilde ein, eine Führung durch den Barockgarten im Winter und die Prunkräume im Schloss runden das imperiale

Erlebnis ab.

3.1.2026 um 9: 30 Uhr Frühstück & Führung

Exklusives Frühstück inklusive Führung durch die Prunkräume

Alle weiteren Infos und Highlights findet man unter www.schlosshof.at