Steiermark-Frühling: Wein, Schmankerln & gute Laune

Wie „Kurzurlaub“ in der Steiermark: Von 30. März bis2. April kommt man am Rathausplatz in den Genuss regionaler Highlights – von Kulinarik bis Musik.

Der Steiermark-Frühling zählt seit Jahren zum Fixpunkt auf dem Wiener Rathausplatz. Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause ist das Event endlich wieder zurück – und lädt alle Wiener dazu ein, sich durch die kulinarischen Schmankerln zu probieren, ­typische Weine wie Schilcher, Welschriesling oder Sauvignon Blanc zu verkosten oder sich darüber zu informieren, was die Tourismusregion Steiermark alles zu bieten hat.

Lebensgefühl

Neue Hütten, neue Kulinarik, neue Programmpunkte – aber vor allem das bewährte steirische Lebensgefühl, darauf wird dieses Jahr beim Steiermark-Frühling gesetzt.

Mit dem feierlichen Gösser-Bieranstich durch die (Ex-)Skirennläuferinnen Nici Schmidhofer und Conny Hütter wird das bunte Treiben auf dem Rathausplatz am 30. März, um 11 Uhr auf der Hauptbühne eröffnet. Für ausgelassene Party-Stimmung sorgen während der vier Tage Bands wie die Edlseer, DeZwa oder Alle Achtung! Kinder können sich im Rathauspark bei Rätsel­rallyes, in der Hüpfburg oder den Erlebniswäldern austoben.

Das ganze Programm findet man unter: steiermark.com/steiermark-­fruehling