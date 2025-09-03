Kulturlabor Gemeindebau, die Kulturschiene des Nachbarschaftsservices wohnpartner, bereichert den Spätsommer mit einem neuen Projekt. Bei „Stille Post“ können berührende Geschichten aus der Nachbarschaft in zwei Telefonzellen angehört werden, die die Vielfalt im Wiener Gemeindebau aufzeigen.

Seit April führt die Künstlerin Laura Andreß Gespräche mit Mietern in Wiener Gemeindebauten, nimmt diese auf und schneidet sie zu hörenswerten Audiobeiträgen. Sie geht mit respektvoller Neugier an die Gespräche heran, die sie je nach Wunsch in der Wohnung, im Hof oder in Räumlichkeiten von wohnpartner führt. Am 5. September ist es dann soweit. Für 3 Monate werden im Kopenhagen-Hof in Döbling und der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Favoriten zwei außergewöhnliche Telefonzellen aufgestellt. Sie unterscheiden sich nicht nur äußerlich von klassischen Telefonzellen. Wer den Hörer abnimmt, kann über über ein Telefonverzeichnis aus diesen zahlreichen spannenden und berührenden Geschichten auswählen – Erzählungen von menschlichen Begegnungen und Beziehungen, vom Alltag, vom Zusammen- und Alleinsein.

“In den Gesprächen der Bewohnerinnen und Bewohner mit der Künstlerin Laura Andreß zeigt sich, wie vielfältig das Miteinander im Gemeindebau ist. Durch die Zusammenarbeit von Kulturlabor Gemeindebau und KÖR entsteht ein Projekt, das Kommunikation neu erlebbar macht und Gemeinschaft sichtbar werden lässt”, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Von September bis November gibt es zusätzlich einmal pro Monat Stammtische, bei denen Künstlerin und Initiatorin Laura Andreß für Gespräche zur Verfügung steht.

wohnpartner realisiert „Stille Post“ in Kooperation mit KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien.

Orte:

10., Per-Albin-Hansson-Siedlung, entlang des Bergtaidingwegs, Höhe Adolf-Unger-Gasse, bei Stiege 49

19., Kopenhagen-Hof, Hardtgasse 16-30, bei Stiege 22

Eröffnung:

Fr, 5. September 2025

15.30 – 17.00 Uhr Per-Albin-Hansson-Siedlung

17.30 – 19.00 Uhr Kopenhagen-Hof

Stammtische an beiden Orten:

Fr, 19. September | Fr, 10. Oktober | Fr, 7. November

jeweils 15.00 – 17.00 Uhr