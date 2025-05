Arbeiten auf der Laxenburger Straße: Was Autofahrer wissen müssen

In wenigen Tagen starten Sanierungsarbeiten auf einem vielbefahrenen Abschnitt der Laxenburger Straße in Wien-Liesing. Um Verkehrsbehinderungen azu minimieren, wird überwiegend an den Wochenenden gearbeitet. Die Stadt Wien bittet um Verständnis – und gibt Tipps zur Umfahrung.

Ab Donnerstag, 22. Mai, beginnt die Stadt Wien mit Sanierungsarbeiten an der Laxenburger Straße im 23. Bezirk. Betroffen ist der Bereich zwischen der Vorarlberger Allee und der Kreuzung mit der Josef-Prangl-Straße. Grund für die Arbeiten sind altersbedingte Schäden an der Fahrbahn, die nun beseitigt werden müssen.

Arbeiten vor allem am Wochenende

Um den täglichen Pendlerverkehr möglichst wenig zu stören, wird hauptsächlich an den Wochenenden gearbeitet – jeweils von Freitag, 7 Uhr morgens bis Montag, 5 Uhr früh. Während der Bauarbeiten bleibt ein Fahrstreifen im jeweiligen Arbeitsbereich offen.

Einschränkungen im Kreuzungsbereich

Am Donnerstag, 22. Mai, betrifft die Baustelle auch die Kreuzung mit der Josef-Prangl-Gasse. An diesem Tag wird die Einfahrt zur Nebenfahrbahn gesperrt. Wer zum Großmarkt möchte, kann dies weiterhin tun – allerdings über die Einfahrt Laxenburger Straße 365.

Das sollten Autofahrer wissen

Baustart: 22. Mai 2025

Voraussichtliches Ende: 9. Juni 2025, 5 Uhr früh

Verkehr: Ein Fahrstreifen bleibt befahrbar

Zufahrt Großmarkt: über Laxenburger Straße 365

Informationen und Kontakt

Aktuelle Infos rund um das Bauprojekt sowie alternative Routen finden Sie unter:

wien.gv.at/verkehr/strassen

wien.gv.at/verkehr/baustellen

Oder telefonisch unter der Infoline Straße und Verkehr: +43 1 955 59

Die Stadt Wien bittet um Verständnis für mögliche Verzögerungen.