Streckerpark in Hietzing teilweise gesperrt

In Zeiten der immer wärmeren Sommer stellt sich in dicht verbauten Stadtgebieten die Frage nach der bestmöglichen Wasserversorgung in den Grünräumen und Parkanlagen. So natürlich auch im 13. Bezirk. Aus diesem Grund wird jetzt in Hietzing gehandelt. Der Streckerpark bekommt momentan eine automatisierte Bewässerungsanlage.

„Damit die Bäume in den Parks den bestmöglichen Kühlungseffekt für das Umgebungsklima entfalten können, braucht es pro Baum im Schnitt ca. 180 Liter Wasser pro Woche in den Sommermonaten!“, erläutert Bezirksvorsteherin Silke Kobald die Notwendigkeit für Bewässerungsanlagen für Bäume im öffentlichen Raum.

Grabungsarbeiten im Gange

Der Streckerpark erfreut sich als Spiel- und Erholungsort für die Hietzinger besonderer Beliebtheit. Um die Aufenthaltsqualität und die Lebensdauer der Bäume nachhaltig zu verbessern, werden aktuell die Grabungsarbeiten zur Verlegung der Wasserleitungen für die Bewässerungsanlage verlegt.

„Unser Ziel ist, dass die Arbeiten nun zu Frühlingsbeginn schnellstmöglich abgeschlossen werden, um den Streckerpark so rasch wie möglich ohne Einschränkungen freizugeben damit wir zeitgerecht für die Sommertemperaturen gerüstet sind!“, sagt Silke Kobald.