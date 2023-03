Liesinger Schüler im Dienst der guten Sache

Jeden Mittwoch früh war­ten Menschen geduldig vor der Erlöserkirche in Endresstraße 57a in Liesing. Hier befindet sich eine von 15 Le+OAus­gabestellen in Wien, ein Gemeinschaftspro­jekt der Caritas und der Pfarren, die Menschen gegen einen kleinen Logistikbeitrag mit dem versor­gen, das diese zum (Über-)Leben benötigen. Doch mit Sor­ge beobachtet man, dass die Schlange immer län­ger wird. „Im Februar ha­ben wir noch 70 Familien unterstützt. Jetzt sind es weit über 100“, so Ruth Lesigang, eine der rund 50 ehrenamtlichen En­geln, die sich in denDienst der Sache stellen.

Doch diese sind nicht allein. Sie wurden jetzt von den Schülern der 2d der Sta. Christiana aus Rodaun unterstützt. „Es sit wichtig, dass sie erkennen, dass es auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Hier lernen sie etwas fürs Leben und über das Leben“, so Klassenvorstand Catherine Magenschab.

2 1/2 Tonnen Lebensmittel verteilt

Rund 120 Haushalte sind Woche für Woche auf die Lebensmittelspenden angewiesen. So lieferte auch diese Woche ein LKW rund 2 1/2 Tonnen der sehnlichst erwarten Güter des täglichen Bedarfs. Dieser musste natürlich erst einmal entladen werden, wobei die jungen Helfer tatkräftig zupackten. Wie Luka und Louis. „Es ist wichtig, dass wir hier mithelfen“, wie die Beiden unisono meinten.

Die Lebensmittel werden dann gegen einen symbolischen Betrag abgegeben. „Ein Paket hat zwischen vier und sechs Kilo und dafür verrechnen wir 4,30 Euro“, erklärt Lesigang. Das ist auch wichtig, da „unsere Gäste und Kunden dadurch nicht das Gefühl haben Almosen zu empfangen“.

Hilfe beim Helfen

Um möglichst vielen helfen zu können, braucht man Hilfe. „Wir freuen uns über haltbare Lebensmittel, wie Reis, Öl, Hülsenfrüchte, etc. und über Menschen, die freiwillig mithelfen möchten.“, ersucht Lesigang.

Interessierte melden sich bitte bei freiwillig-leo@caritas-wien.at. Wer finanzi­ell unterstützen möchte: AT47 2011 1890 8900 0000, Spendenzweck: „KV830057 Erlöserkirche“. Mehr Infos unter www.caritas-leo.at