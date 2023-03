„Süßes wildes Wien“: Neues Buch gibt schmackhafte Tipps

Alexandra Rath ist seit Jahren sehr umtriebig. Mit ihrem Buch „Wildes Wien. Gegessen wird, was in der Stadt wächst“ konnte sie 2021 eine erfolgreiche Tour durch die ­Bezirke machen. Nun kommt Nachschlag mit ihrem zweiten Werk: „Süßes wildes Wien“. Zusatz: „Genascht wird, was in der Stadt wächst“.

Heißt: „Essbare Blüten, Wildobst und andere köstliche Wildpflanzen werden zu genussvollen Mehlspeisen, Desserts und einzigartigem Zuckerwerk verarbeitet.“ In der westlichen Nachbarschaft betrifft das den Thymian auf der Gloriette (13. Bezirk), das Kriecherl am Roten Berg (13.), den Holunder auf der Kuffner Sternwarte (16.) und die Maulbeere im Türkenschanzpark und bei der ­Paulinenwarte (18.).

Besuch im 15. Bezirk

Im Mai gastiert Alexandra Rath in Rudolfsheim-Fünfhaus. Am 13. Mai um 11 Uhr präsentiert sie in der Buchhandlung Buchcafé Melange (Reindorfgasse 42) im Rahmen der Balkon­gartentage am Schwendermarkt ihr Buch.