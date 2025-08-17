Am 7. September, von 13 bis 17 Uhr, lädt der Botanische Garten Wien zum Tag der Artenvielfalt. Ein bunter Nachmittag voller Mitmachstationen, Führungen und Naturforschung erwartet Interessierte zwischen 6 und 99 Jahren.

Der Botanische Garten der Universität Wien im 3. Bezirk – ein grünes Kleinod mit rund 8 ha Fläche, über 11 500 Pflanzenarten und einem öffentlich zugänglichen Gewächshausbereich – öffnet am Sonntag, 7. September 2025, erneut seine Pforten für einen spannenden Aktionstag. Im Botanicum und dessen Umgebung können Jung und Alt nicht nur heimische, oft gefährdete Pflanzen entdecken, sondern auch gleich selbst zu Forschenden werden. Freier Eintritt, keine Anmeldung und höchste Bio-Vibes garantiert.



Mitmach-Stationen, bei denen die Natur lebendig wird

Ganz wie bei den Terminen im Juni, Juli und August erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit Spaßfaktor und Entdeckergeist. Pflanzen selber einpflanzen und mitnehmen, Samen unter dem Mikroskop entdecken oder sich beim Pflanzenquiz mit attraktiven Preisen messen – Wissen und Freude gehen an diesem Nachmittag Hand in Hand.

Führungen, Insektenfang und Botanik hautnah

Auch die Führungen mit fachkundigen Guides sind ein spannendes Erlebnis. Man erkundet mit ihnen den Garten, studiert Insekten oder kann die grüne Vielfalt unter dem Mikroskop genauer studieren. Ein spannender Nachmittag voller Staunen erwartet die Besucher am 7. September.

Artenvielfalt ist wichtig und macht auch Spaß

Der Tag der Artenvielfalt macht Erhaltungsarbeit sichtbar. Das Artenschutzprojekt „Gefährdete Arten Österreichs“ wird durch den Biodiversitätsfonds des Umweltministeriums und NextGenerationEU unterstützt. Ganz nebenbei erleben Familien und Naturliebhaber, dass Artenvielfalt keineswegs nur ein abstraktes Naturschutzziel ist, sondern lebendig, spannend und unmittelbar begreifbar – und das mitten im urbanen Wien.

7. September 2025, 13-17 Uhr

Botanicum, Botanischer Garten, 1030 Wien

Eintritt frei!

botanischergarten.univie.ac.at

