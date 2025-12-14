Wer noch vor Heilig Abend erlesene Tropfen sucht und verkosten will, wird bei den Produktionshallen am Herzogberg garantiert fündig. Jeder, der sechs Betriebe – Winzer Brodl & Pichler, Drexler-Leeb, Fisch-Distl, Georg Sommerbauer, Karl Wölflinger und Zechmeister – steht für Fachgespräche oder Kellerführungen gerne zur Verfügung.

Auch fürs vorweihnachtliche Ambiente will gesorgt werden. Adventstimmung kommt am 19. Dezember mit dem Auftritt der „Rotgipfler“ auf. Ob Flammkuchen, heiße Maroni oder Würste – jeder der Heurigenbetriebe bietet hauseigene Schmankerl zur Stärkung – oder zum Aufwärmen – Glühwein an.

Nach der Eröffnung von Österreichs modernster Kellergasse im Frühjahr 2024 ist die Winzerweihnacht am Herzogberg der erste gemeinsame Auftritt der Weinhauer-Gemeinschaft aus Perchtoldsdorf. „Mit dieser Aktion wollen wir nicht nur Genießer und neue Weinfreunde ansprechen, sondern uns auch bei unseren langjährigen Gästen für ihre Treue bedanken“, wie Hannes Leeb, Obmann der Winzergemeinschaft Herzogberg bestätigt.

Weinverkostung und Kellerführung im vorweihnachtlichen Ambiente sind am 19. und 20. Dezember jeweils ab 15 Uhr am Herzogberg möglich. Übrigens bieten die Herzogbergwinzer ihren Jungen Hiata – von allen sechs Betrieben – als Jungweinpaket an.