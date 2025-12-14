Unter dem Motto “Mitmachen und Freude schenken” organisiert das Jugendrotkreuz die “Christkind-Aktion” für bedürftige Kinder. Mit dabei auch die Volksschule Liebhartsgasse aus Ottakring. Fast jede Klasse konnte durch großzügige Spenden der Eltern ein Geschenkpaket für bedürftige Kinder zusammenstellen.

Tolle Geschenkpakete

Vergangene Woche wurden die Pakete von Jugendrotkreuz-Mitarbeitern abgeholt und verteilt. Im Vorfeld wurde festgelegt, dass der Wert eines Geschenkes bei rund 30 Euro liegen soll und die Waren neu und nicht gebracht sein sollen. So hatten die Volksschüler einiges zu tüfteln, um sinnvolle Packerln aus Schuhkarton zu machen. Anschließend wurden sie mit Geschenkpapier verpackt und in die verschiedenen Altersgruppen unterteilt.

Eine rundum erfolgreiche Aktion, die zu Herzen geht.

Mehr Infos zur Volksschule Liebhartsgasse: VS Liebhartsgasse