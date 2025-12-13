Gemeinsam mit den Bezirksvorstehungen, dem Hilfswerk und den Wohnpartnern bietet die Stadt in den Vorstehungen, in Nachbarschaftszentren des Hilfswerks und in Wohnpartner-Lokalen in unregelmäßigen Abständen Impf-Aktionen an. So auch im Dezember vor den nahenden Feiertagen.

Auch ohne Anmeldung

Anmelden kann sich jeder bequem online (Impfservice) oder telefonisch unter 1450. Man kann aber genauso die verfügbaren Impftermine vorort ohne vorherige Anmeldung nützen – wie etwa in Ottakring am 18.12. von 8 bis 13 Uhr.

Unterlagen mitbringen

Worauf muss man bei der Gratis-Influenza-Impfung achten:

– Bitte kommen Sie NICHT nüchtern zum Impftermin und achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Flüssigkeit und Nahrung zu sich nehmen.

– Sofern vorab online oder telefonisch ein Termin gebucht wurde, nehmen Sie bitte Ihr Impfticket mit.

– Lichtbildausweis mitnehmen (Reisepass, Personalausweis, Führerschein).

– E-Card mitnehmen.

– Impfpass mitnehmen.