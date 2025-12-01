Die Vorweihnachtszeit bedeutet für viele Eltern Vorfreude – aber auch Stress und steigende Ausgaben. Laut einer aktuellen reppublika-Studie wünschen sich 76 Prozent der Eltern, ihren Kindern stärker zu vermitteln, dass die Weihnachtszeit mehr bedeutet als nur Geschenke zu bekommen. Hier setzt die Amazon “Nikolaushelfer-Aktion” an. Sie bietet Familien in der oft hektischen Adventszeit ein besonderes Highlight: Eine Spielzeugspenden-Aktion!

Am 4. Dezember können Kinder beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, direkt neben dem großen Weihnachtsbaum, gut erhaltenes Spielzeug spenden und erhalten dafür ein gratis Nikolaussackerl. Die prominenten Nikolaushelfer, Fussball-Legenden Toni Polster und Andi Herzog sowie Kabarettist, Comedian und Social Media -Media-Entertainer Dr.Bohl nehmen die Spielzeug-Spenden persönlich entgegen, geben Autogramme, posieren für Selfies und helfen, den Gedanken des Teilens lebendig zu machen.

Anschließend übergeben die Nikolaushelfer die gesammelten Spielsachen gemeinsam mit neuen Geschenken von Amazon im Wert von 5.000 Euro an die Mutter-Kind-Häuser der St. Elisabeth-Stiftung. So wird die symbolische Geste zu echter Unterstützung für Familien in schwierigen Lebenslagen. Die Geschenke werden im Rahmen einer Volunteering-Aktion liebevoll von Amazon Mitarbeitern aus den Verteilzentren in Wien eingepackt. Der Transport erfolgt über die Initiative „Amazon Local Good“ mit der Amazon karitativen Einrichtungen kostenlos Logistikressourcen zur Verfügung stellt – damit Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

Bei gutem Wetter sorgt im Anschluss an die Spendenaktion am 4. Dezember Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit einem kostenlosen Mitmach-Adventskonzert für festliche Stimmung am Wintermarkt Schloss Schönbrunn. Das Amazon Nikolaushelfer-Programm verbindet somit Unterhaltung mit sozialem Engagement und macht den Gedanken des Teilens für Kinder erlebbar.