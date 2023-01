Teya & Salena vertreten Österreich beim ESC 2023

Bereits zum 67. Mal findet der Eurovision Song Contest 2023 statt. Dieses Jahr findet der Musikwettbewerb in Liverpool statt. Für Österreich werden Teya & Salena am Start sein, wie der ORF in einer Aussendung bekannt gab. Sie sind damit das erste weibliche Duett, das für Österreich beim ESC antritt.

Kindheitstraum

Kennengelernt hat sich das sympathische Duo vor zwei Jahren bei der Castingshow Starmania. Die 22-jährige Teya stammt aus Wien, während Salena aus der Steiermark kommt. Im Alter von zwölf Jahren entdeckte Teya ihre Leidenschaft für Musik. Mit 17 begann sie Songs zu schreiben und träumte schon als Kind von ihrem großen Auftritt beim Song Contest: „Ich wollte schon als Kind zum Eurovision Song Contest, weil er für mich immer bedeutet hat, dass selbst große Träume wahr werden können, unabhängig davon, wer man ist und woher man kommt.“

Auch Salena kann es kaum erwarten, sich ihren Kindheitstraum zu erfüllen: „Ich habe damals Conchita auf der Bühne gesehen und meinen Eltern gesagt, dass ich genau das will – eine Riesenbühne und Menschen, die Musik so sehr fühlen wie ich.“ Die 24-jährige Steirerin bewarb sich schon 2019 als österreichischer Act beim Song Contest.

Beitrag

„Dass die beiden auf einer großen Bühne performen können, haben sie schon bei ‚Starmania‘ unter Beweis gestellt. Hier zeigt sich auch einmal mehr, dass unser Casting-Event nachhaltige Spuren in der heimischen Musikszene hinterlässt.“ zeigt sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz überzeugt. Mit welchem Song die beiden für Österreich antreten, wird am 8. März, dem Internationalen Frauentag, bekanntgegeben. Es handelt sich dabei jedenfalls um einen selbstgeschrieben Uptempo-Popsong.

Auslosung

37 Länder treten beim heurigen Eurovison Song Contest gegeneinander an. Mit dabei ist auch wieder Australien. Das Land schickte 2015 erstmals einen Beitrag zum ESC. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und das Siegerland des Vorjahres, die Ukraine – bereits fix qualifiziert sind, singen die 31 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am 9. und am 11. Mai um den Einzug ins Finale am 13. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF 1). Im Rahmen des „Allocation Draw“ wird heute Abend um 20.00 Uhr in Liverpool ausgelost, welches Land in welcher Hälfte welches Semifinales an den Start geht.