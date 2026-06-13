Großes Finale für die Gärten der Mühlgasse

Die Umgestaltung der Mühlgasse geht in die nächste Phase: Nach dem Beteiligungsprozess werden die finalen Pläne für die „Gärten der Mühlgasse“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bereits im Herbst 2024 haben die Bewohner in einer Befragung entschieden, dass die Mühlgasse zwischen Schikanedergasse und Preßgasse zu einer begrünten Fußgänger-Zone werden soll. Auf Basis dieser Entscheidung wurden die Planungen weiterentwickelt.

Die wichtigsten Maßnahmen

Geplant sind elf neue Bäume, rund 200 m² zusätzliche Grünbeete, etwa 1.000 m² entsiegelte Asphaltfläche, deutlich breitere Gehwege für Kinderwägen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.

Informationstermin

Die überarbeiteten und finalen Pläne werden am Dienstag, 23. Juni, von 16 bis 18 Uhr

im Planquadrat-Park (Pergola beim Kindergarten) vorgestellt. Alle Anrainer sind eingeladen, sich zu informieren.

Weiterer Ablauf

Der Baubeginn für den Abschnitt zwischen Schikanedergasse und Preßgasse ist für Oktober 2026 vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 geplant. Gemeinsam mit der Erweiterung der Volksschule St.-Elisabeth-Platz und der Neugestaltung des Schulvorplatzes entsteht eine grüne Begegnungszone für das Grätzl.

Straßenarbeiten verschoben

Die ursprünglich angedachten Straßenarbeiten im Bereich der 59A-Strecke zwischen Preßgasse und Heumühlgasse werden aus organisatorischen und budgetären Gründen zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt.