Torhüter Mirko Kos verlängert Vertrag mit der Austria

Torhüter Mirko Kos gehört seit 2017 dem Profikader von Austria Wien an und ist damit der längstdienende Spieler. Das violette Eigengewächs verlängert seinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre.

Seit mittlerweile 14 Jahren trägt Mirko Kos die violetten Farben. Der Steirer wechselte 2012 vom Nachwuchs des Kapfenberger SV zur Austria, wurde in der Austria-Akademie ausgebildet und schaffte über die Young Violets im Jahr 2017 den Sprung in den Profikader.

Für die Kampfmannschaft absolvierte Kos bisher 16 Pflichtspiele, zehn davon im UNIQA ÖFB Cup. Für die Young Violets stand der 29-Jährige insgesamt 96-mal zwischen den Pfosten.

Dazu Mirko Kos: „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil von Austria Wien zu sein. Ich habe einen großen Teil meines Lebens bei diesem Verein verbracht – die Austria ist für mich wie eine Familie. Sie ist mein Herzensverein, der mich in allen Phasen meiner Karriere unterstützt und mir bereits in der Akademie eine große Chance gegeben hat. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre. Wir haben aktuell ein großartiges Team, mit dem die tägliche Arbeit im Training viel Spaß macht. Besonders macht die Austria für mich auch der Zusammenhalt mit unseren Fans. Ich schätze den Umgang, der hier miteinander gepflegt wird, sehr. Die Unterstützung bei unseren Heimspielen ist immer außergewöhnlich und hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal enorm entwickelt. Einmal Veilchen, immer Veilchen.“