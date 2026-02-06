Über Jahrzehnte hinweg hat Schäfer-Elmayer Generationen für Tanz und Bewegung begeistert – und das stets mit jener unverwechselbaren Mischung aus Charme und Konsequenz, die ihn so bekannt gemacht hat. Ob Walzer, Auftreten oder die berühmte „Haltung“: Bei ihm ging es nie nur um Schritte, sondern um ein Lebensgefühl.

Mehr als nur Tanz: Stil als Lebenshaltung

Thomas Schäfer-Elmayer gilt vielen als eine Art kulturelle Institution. Seine Botschaft war dabei stets klar: Tanzen ist nicht nur Technik, sondern Ausdruck von Respekt, Anstand und Freude am Miteinander.

Gerade der Wiener Walzer – oft als Herzstück der Wiener Ballkultur bezeichnet – wurde durch ihn für viele Menschen greifbar: nicht als steifes Pflichtprogramm, sondern als etwas, das Leichtigkeit und Haltung verbindet.

Zur Person: Thomas Schäfer-Elmayer

Schäfer-Elmayer ist Leiter der traditionsreichen Tanzschule Elmayer-Vestenbrugg in der Wiener Innenstadt, die zu den bekanntesten Tanzschulen Österreichs zählt. Die Tanzschule selbst ist eng mit der Wiener Gesellschafts- und Ballkultur verbunden – von Debütantinnenkursen bis zu klassischen Tanzabenden.

Österreichweit bekannt wurde Thomas Schäfer-Elmayer auch durch zahlreiche TV-Auftritte, in denen er als Experte für Benehmen, Etikette und gesellschaftliche Umgangsformen auftrat. Sein Name wurde dadurch zum Synonym für gutes Auftreten – manchmal augenzwinkernd streng, aber immer mit einem typisch wienerischen Schmäh.

Ein Geburtstag, der bewegt

80 Jahre – das ist nicht nur eine Zahl, sondern ein Stück Wiener Kulturgeschichte. Thomas Schäfer-Elmayer hat gezeigt, dass Eleganz nichts mit Abgehobenheit zu tun haben muss, sondern mit Aufmerksamkeit, Respekt und Freude an der Bewegung.