Schon vor sechs Jahren setzte man in Yusuf Demir (22) große Hoffnungen. Rapid-Insider sprachen von einem der größten Talente in der grün-weißen Historie. Lob und Bürde zugleich – jedenfalls ein Druck, den er in Summe nicht verkraften konnte. Denn seit seiner Rapid-Zeit konnte er sich nicht richtig durchsetzen, war bei Galatasaray nie Stammspieler.

Demir freut sich

Yusuf Demir selbst sagt zu seiner Rückkehr: „Ich habe bei meinem Transfer zu Galatasaray gesagt, dass ich immer Rapidler bleiben werde und das mit voller Überzeugung. Ich habe den Klub immer intensiv verfolgt und freue mich, dass ich nun noch einmal die Chance erhalte, für meinen Verein spielen zu dürfen.” Und das in der größten Krise seit Jahren mit elf sieglosen Matches.

Hoffnungsträger

Hütteldorf braucht einen Demir, der sein Talent zeigt und frei von der Leber weg spielt: Wie früher, als er im Alter von zehn Jahren von der Vienna wechselte. In der Nachwuchsschmiede wurde sein außerordentliches Offensiv-Talent entdeckt und gefördert. Im Alter von 16 Jahren, sechs Monaten und zwölf Tagen avancierte er am 14.12.2019 bei einem Gastspiel in der Südstadt zum jüngsten Rapid-Spieler, der seit Gründung der Bundesliga zum Einsatz kam.

Meilensteine

Insgesamt absolvierte der Wiener bis Sommer 2021 38 Pflichtspiele bei den Rapid-Profis, konnte neun Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten. Somit hatte der ältere Bruder von Furkan Demir vor seinem 18. Geburtstag in vier Bewerben (Bundesliga, Cup, Champions League und Europa League) für Rapid ins Schwarze getroffen. Das hatte sogar Barcelona zur Leihe veranlasst – doch nach 19 Spielen war Schluss in Katalonien.

Rückennummer 22

Jetzt kehrt der “verlorene Sohn” zurück in die grün-weiße Heimat und wird die Rückennummer 22 tragen. Wann er erstmals aufläuft, ist noch offen.