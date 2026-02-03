Unter dem poetischen Motto „Wiener Kaffeesiederball – Wo Gedanken tanzen und der Kaffee nach Freiheit duftet“ lädt der 68. Wiener Kaffeesiederball zu einer glanzvollen Reise durch Musik, Kunst und die unverwechselbare Kaffeehauskultur. Ein künstlerisch-musikalisches Gesamtkonzept und stimmungsvolle visuelle Elemente lassen die Hofburg in neuem Licht erstrahlen – ganz im Zeichen der Wiener Lebensart.

Kaffeehauskultur trifft Ballglanz

Der Kaffeesiederball ist mehr als ein gesellschaftliches Ereignis: Er ist ein Bekenntnis zur Wiener Kaffeehauskultur. So wie im Kaffeehaus jeder Gast willkommen ist, gelten beim Ball die Stammgäste als ganz besonders. Diese Verbundenheit spürt man in jeder Ecke – vom feierlichen Einzug bis zu den letzten Takten am frühen Morgen.

Nach dem Ball ist vor dem Ball

Ein kleiner augenzwinkernder Appell der Veranstalter gehört dazu: Machen Sie es sich nach der rauschenden Ballnacht nicht zu gemütlich, denn die Vorfreude auf den nächsten Ball beginnt sofort.

Tickets heiß begehrt

Wer dabei sein möchte, sollte nicht zu lange zögern. Die Erfahrung zeigt: Die Karten für den Wiener Kaffeesiederball sind schnell vergriffen. Nutzen Sie Ihre Chance und sichern Sie sich rechtzeitig Tickets für diesen besonderen Abend voller Eleganz, Musik und Kaffeeduft.