Schönbrunner Zoo: Laufen wird zum tierischen Vergnügen

Mit dem schönen Wetter startet für viele Menschen nun die Laufsaison – gerade rechtzeitig, um für den Wiener Zoolauf im Tiergarten Schönbrunn zu trainieren.

Am 11. Juni verwandelt sich der Tiergarten Schönbrunn wieder in eine ganz besondere Laufstrecke: Der Wiener Zoolauf geht in die nächste Runde. Sobald die Tore für Besucher abends schließen, startet um 19 Uhr der beliebte Charitylauf durch den ältesten Zoo der Welt. Die rund sechs Kilometer lange Strecke führt vorbei an tierischen Bewohnern wie Elefanten, Pinguinen und Wölfen – ein Lauf, der nicht nur sportlich, sondern auch außergewöhnlich ist. „Dass der Zoolauf mittlerweile ein fixer Termin für viele Laufbegeisterte geworden ist, freut uns sehr“, sagt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. „Die besondere Atmosphäre im abendlichen Tiergarten und die Nähe zu den Tieren machen diesen Lauf einzigartig.“

Die Strecke ist sowohl für Einsteiger als auch für geübte Läuferinnen und Läufer geeignet. Anspruchsvoll wird es beim Anstieg zum Tirolerhof – aber auch lohnend: Hier kann man Arktische Wölfe und Eurasische Luchse beobachten. Der Zoolauf ist auf Initiative von Gerry Fischer ins Leben gerufen worden. Er ist Obmann von PH Austria, die damit auf die seltene und lebensbedrohliche Erkrankung Lungenhochdruck aufmerksam machen möchte. Der Reinerlös wird jedes Jahr zu gleichen Teilen dem Tiergarten Schönbrunn und den „Lungenkindern“ von PH Austria zur Verfügung gestellt.

Die Startgebühr beträgt 69 Euro inklusive Startnummer und Chip sowie einem Speise-, Getränke- und Sekt-Gutschein plus einem Finisher-Geschenk.

Die Anmeldung für den Wiener Zoolauf ist unter www.zoolauf.at möglich.