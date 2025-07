Tierliebe statt Tierleid: Worauf es bei Streichelzoo & Co ankommt

Mit dem Ferienstart rücken Erlebnisse mit Tieren wieder in den Fokus vieler Familien. Doch nicht alles, was Kindern Spaß macht, ist auch gut fürs Tier. Die neue Broschüre „Schau aufs Tier!“ der Tierschutzombudsstelle Wien hilft dabei, Angebote wie Streichelzoos, Tierwanderungen oder tiergestützte Therapieangebote kritisch zu hinterfragen – und zeigt, wie Tierwohl und Freizeitspaß zusammengehen können.

Tiere zum Streicheln, Reiten oder Fotografieren: Gerade im Sommer begegnen Kindern und Familien vielen Angeboten, die scheinbar unbedenklich wirken. Doch Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky warnt:

„Nicht alles, was Kindern Freude macht, ist auch fair fürs Tier.“

Die 22-seitige Broschüre „Schau aufs Tier!“ will genau hier ansetzen: Sie macht sichtbar, wie Tiere ihre Freude, aber auch Angst ausdrücken – und erklärt altersgerecht, worauf es bei einer artgerechten Haltung ankommt. Dabei richtet sie sich nicht nur an Eltern, sondern auch an Pädagoginnen und Veranstalterinnen.

Gute Anleitung schützt Tiere

Ob ein tierisches Erlebnis positiv oder belastend ist, hängt oft an der fachlichen Betreuung. Eva Persy, Tierschutzombudsfrau der Stadt Wien, betont:

„Ob eine Tierbegegnung schön oder stressvoll wird, hängt oft von der Anleitung ab – hier braucht es mehr Wissen und klare Grenzen zum Schutz der Tiere.“

Tiere seien keine Kuschelobjekte, sondern fühlende Lebewesen mit Bedürfnissen – wie etwa dem Recht auf Rückzug oder einem angstfreien Umfeld.

Checkliste für Eltern & Pädagog:innen

Ein Herzstück der Broschüre ist ein Fragenkatalog, der dabei hilft, Freizeitangebote mit Tieren zu bewerten. So wird schnell klar, ob es sich um ein verantwortungsvolles Angebot handelt – oder ob Tierleid hinter dem scheinbaren Spaß steckt. Auch Angebote im Ausland werden thematisiert. Denn dort sind die Tierschutzstandards oft deutlich niedriger.

Kostenlos erhältlich an mehreren Standorten

„Tiere dürfen nicht zum reinen Unterhaltungsobjekt degradiert werden. Es braucht ein Umdenken – weg vom Streicheln um jeden Preis, hin zu achtsamen Begegnungen auf Augenhöhe“, so Persy.

Die Broschüre „Schau aufs Tier!“ ist kostenlos erhältlich an diesen Orten in Wien: